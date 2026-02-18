Эрик Карлссон о матче Швеции и США в 1/4 финала ОИ: «Увлекательный вызов. Мы и приехали, чтобы сыграть с ними. Наверное, встреча будет раньше, чем все ожидали»
Эрик Карлссон высказался о встрече сборных Швеции и США в 1/4 финала ОИ-2026.
Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о предстоящей встрече со сборной США в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.
В предварительном раунде плей-офф шведы обыграли сборную Латвии (5:1).
«Это вызов, увлекательный вызов. Мы и приехали сюда, чтобы сыграть с ними.
Наверное, встреча случится раньше, чем все – и мы в том числе – ожидали, но тут уж как есть. Мы приехали сюда, рассчитывая сыграть с ними, и вот нам выпала такая возможность.
В матче с Латвией мы показали сыгранность. Эта игра была для нас самой цельной на турнире. Каждый делал то, что от него требовалось. Надеюсь, это пойдет нам на пользу», – сказал Карлссон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и пораньше домой поедете..
А вдруг и пендосов в отпуск отправят? 😬
Интересно будет посмотреть, явного фаворита нет. Что те тупили в отборочном, что те
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем