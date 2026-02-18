  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове
Видео
43

Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове

Во Франции возбудили дело против Пьерра Кринона, дравшегося с Томом Уилсоном.

Прокурор Гренобля принял решение возбудить дело против защитника сборной Франции и «Гренобля» Пьерра Кринона на основании жалобы вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора.

В ноябре прошлого года 30-летний игрок получил 7-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче между «Греноблем» и «Анже». 

В этой игре по ходу драки он бил уже лежавшего на льду оппонента, а потом сорвал с вратаря О’Коннора маску и нанес несколько ударов по голове. 

Как сообщает газета Le Dauphiné Libéré, первоначально жалоба голкипера на поведение Кринона была отклонена.

Но после его драки с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 прокурор Гренобля решил возбудить дело по обвинению в умышленном насилии. Слушание состоится 27 мая.

Отметим, что после драки в матче с Канадой Кринон был отстранен от матчей сборной Федерацией хоккея Франции. 

Франция отстранила своего же игрока после огненной драки. Почему?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Мэтт О'Коннор
logoСборная Франции по хоккею
происшествия
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
чемпионат Франции
Гренобль
logoТом Уилсон
logoПьерр Кринон
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
драки
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сам Уилсон во Франции на пожизненное наиграл бы видать. Одно не пойму, на хрена Кринона тогда вообще было брать в сборную? Да и в принципе, зачем играть в такую грубую и некультурную игру?
Ответ Амфитрион
Сам Уилсон во Франции на пожизненное наиграл бы видать. Одно не пойму, на хрена Кринона тогда вообще было брать в сборную? Да и в принципе, зачем играть в такую грубую и некультурную игру?
на гильотину. вернули бы ради такого "беспрецедентного насилия" Уилсона. зато Маршану ничего бы не сделали )))
Ответ Михаил Майоров
на гильотину. вернули бы ради такого "беспрецедентного насилия" Уилсона. зато Маршану ничего бы не сделали )))
Потому что Маршан соблюдает баланс где то может нагрубить, а потом может облизать в среднем получается как будто ничего и не было
Бойцы из Витязя там бы на пожизненное сели.
Ответ rieben
Бойцы из Витязя там бы на пожизненное сели.
Артюхин, Тимкин и т.д в след за ними же уехали.
А как они с такой повесткой отпор дают всяким приезжим? Что за бред?
Ответ Alexey Alexeev
А как они с такой повесткой отпор дают всяким приезжим? Что за бред?
А они и не дают отпор
Они просто ДАЮТ
Прокурор чего ### (блин) - Гренобля :)
Ответ Габорик
Прокурор чего ### (блин) - Гренобля :)
Прокурор! Ну ты чего??? Зря мы его на рыбалку взяли.
Походу Уилсон выбрал для драки еще бОльшего психа, чем он сам.
Походу самая жестокая драка в истории ;)
посмотрел нарезки его драк на Ютубе. он полный псих
Че за дичь. Дайте ему еще пожизненное. Сами себя клоунами выставляют
Это даже не жополизы. Даже слов не подберешь цензурных.
Ответ NACfoRekcuF
Это даже не жополизы. Даже слов не подберешь цензурных.
Ну так там страну за жвачку и джинсы ещё в 68м продали. Больше стаж в роли лакеев-комедиантов, чем у наших "элит". А тут Уилсон из Вашингтона, считай баскак из ханской ставки в Сарае приехал. Вдруг карающую орду пришлют.
Ну теперь пацану обязаны дать хату в Саранске и контракт с Салаватом. Тоже отстранённый и тоже бунтарь, получается
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Франция проиграла все 4 матча с общим счетом 6:25 и вылетела с Олимпиады. Команда заменила Россию на турнире
17 февраля, 13:45
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
16 февраля, 21:25
Маккиннон о драке Уилсона в матче с Францией: «Тот парень явно старался перевести все в борьбу. Но я бы тоже не хотел драться с Томом»
16 февраля, 14:13
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
7 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
19 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
34 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
47 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Плющев о возможном конце карьеры Ягра: «Яромир – величайшее явление в хоккее. Не думаю, что у нас кто‑нибудь сможет играть на его уровне до 50 лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем