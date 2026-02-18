Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове
Прокурор Гренобля принял решение возбудить дело против защитника сборной Франции и «Гренобля» Пьерра Кринона на основании жалобы вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора.
В ноябре прошлого года 30-летний игрок получил 7-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче между «Греноблем» и «Анже».
В этой игре по ходу драки он бил уже лежавшего на льду оппонента, а потом сорвал с вратаря О’Коннора маску и нанес несколько ударов по голове.
Как сообщает газета Le Dauphiné Libéré, первоначально жалоба голкипера на поведение Кринона была отклонена.
Но после его драки с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 прокурор Гренобля решил возбудить дело по обвинению в умышленном насилии. Слушание состоится 27 мая.
Отметим, что после драки в матче с Канадой Кринон был отстранен от матчей сборной Федерацией хоккея Франции.
