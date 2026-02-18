Дыняк про гол «Авангарду» – 1-й за 18 игр: «Котлете отдал передачу – он не забил. Вот, показал ему, как нужно. Давно не забивал, это давило, но важнее результат команды»

Никита Дыняк про гол «Авангарду»: давно не забивал, это давило.

Форвард «Ак Барса » Никита Дыняк высказался о победе над «Авангардом » (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

28-летний нападающий забил впервые за 18 матчей.

– Отличная победа, игра уровня плей-офф.

– Как оцените старт матча?

– Нет предела совершенства, стараемся прибавлять от игры к игре.

– Расскажите о своем голе.

– Во втором периоде я Котлете [Дмитрию Кателевскому] отдал передачу – он не забил. Вот, продемонстрировал ему, как нужно забивать (смеется). Давно не забивал, это давило, но куда важнее командный результат.

– Когда праздновали гол, показалось, что вы перебросились взглядами с оштрафованным Альбертом Яруллиным.

– Просто совпадение, эмоции.

– Во втором периоде Майкл Маклауд задел Тимура Билялова – это сильно встрепенуло команду?

– Если заденут любого игрока в нашей команде, то мы готовы за него вступиться. Он, возможно, хотел чуть-чуть вывести из равновесия нашу команду, но ему это не удалось. Понимали, что соперник будет нас провоцировать, – сказал Дыняк.