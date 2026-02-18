«Чикаго» о допинге Бережного: «Мы считаем, что положительный результат связан с приемом добавки. Станислав полностью взял на себя ответственность за произошедшее»

«Чикаго» о допинге Бережного: положительный результат связан с приемом добавки.

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон выступил с заявлением по поводу 20-матчевой дисквалификации вратаря «Рокфорда» Станислава Бережного за нарушение антидопинговых правил.

«На прошлой неделе нам сообщили, что тест Станислава дал положительный результат на запрещенное вещество в рамках программы AHL/PHPA по контролю за применением препаратов, повышающих спортивные результаты.

Хотя Станислав сознательно не принимал запрещенных веществ, мы считаем, что положительный результат связан с приемом добавки, которую он употреблял в тот период. Станислав полностью взял на себя ответственность за произошедшее, и организация отмечает его зрелость и ответственность, проявленные в этой ситуации.

Клуб полностью поддерживает Станислава, мы уверены, что он использует этот опыт как возможность для роста, продолжая свое развитие», – сказал Дэвидсон.