Швеция сыграет с США в 1/4 финала ОИ, Канада – с Чехией, Финляндия – со Швейцарией, Словакия против Германии
Определились все четвертьфиналисты олимпийского турнира по хоккею.
Сборная Швеции стала последним четвертьфиналистом олимпийского хоккейного турнира, обыграв команду Латвии со счетом 5:1.
Таким образом, определились все пары 1/4 финала.
Олимпийский хоккейный турнир
1/4 финала
Канада – Чехия
Финляндия – Швейцария
США – Швеция
Матчи пройдут в среду, 18 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
37 комментариев
День невероятно классных матчей, осталось придумать как совместить с работой
Возьмите выходной или заболейте. Я так всегда делаю
А если ещё и своя команда играет в КХЛ, то вообще тяжело будет за всеми уследить
Ну вот теперь можно начать смотреть хоккейный турнир
Без Фиалы швейцарцам будет не просто, хотя и финны без Баркова
Словаки с немцами будет борьба, пожалуй Швейцария с финнами попробует пободаться, американцы, если дуру не сваляют должны спокойно пройти шведов, ну, а канадцы - тут без вариантов, полагаю.
США, Канада, Словакия и Финляндия победа
Прям четвёрка полуфиналистов Ванкувера 2010
только один матч без особой интриги, остальные прям плотненько, кое где прям очень
Вот и наступил день классного хоккея на Олимпиаде! Всем поклонникам приятного просмотра!
Более-менее есть уверенность в проходе финнов и почему-то кажется, что шведы победят американцев. Остальные 2 пары, пожалуй что, самые непредсказуемые. А вообще все матчи должны получиться интересными и равными.
И что же непредсказуемого в паре Канада-Чехия? Чехи с Данией намучились по полной, сегодня выйдут против свежей Канады. Скорее самый предсказуемый четвертьфинал.
Думаю, чехи дадут бой.
🤡😃
ну тут классическая ситуация: «Ваши ожидания — ваши проблемы» ©
США - Швеция интересно
