Ротенберг о Кубке патриарха: «Русский хоккей – основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея. Для развития детей это очень важно»

Ротенберг о Кубке патриарха: русский хоккей – основа хоккея с шайбой.

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о Кубке патриарха по хоккею с мячом среди юношей.

«Русский хоккей – это основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея, это и Всеволод Бобров, и Александр Сергеевич Якушев. Все наши великие легенды играли в русский хоккей, совмещали с хоккеем с шайбой.

Для нашей школы «Красная машина – юниор» большая честь участвовать в этом турнире. Для развития детей это очень важно. Когда мы объединяемся, то становимся сильнее. Чем больше будет таких турниров, тем будет больше развития наших детей», – сказал Ротенберг.

Ротенберг сделал хет-трик в матче легенд на открытии Кубка патриарха по хоккею с мячом на Красной площади. Игра завершилась со счетом 9:9