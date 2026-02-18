  • Спортс
  Ротенберг о Кубке патриарха: «Русский хоккей – основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея. Для развития детей это очень важно»
Ротенберг о Кубке патриарха: «Русский хоккей – основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея. Для развития детей это очень важно»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о Кубке патриарха по хоккею с мячом среди юношей. 

«Русский хоккей – это основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея, это и Всеволод Бобров, и Александр Сергеевич Якушев. Все наши великие легенды играли в русский хоккей, совмещали с хоккеем с шайбой.

Для нашей школы «Красная машина – юниор» большая честь участвовать в этом турнире. Для развития детей это очень важно. Когда мы объединяемся, то становимся сильнее. Чем больше будет таких турниров, тем будет больше развития наших детей», – сказал Ротенберг. 

Ротенберг сделал хет-трик в матче легенд на открытии Кубка патриарха по хоккею с мячом на Красной площади. Игра завершилась со счетом 9:9

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoРоман Ротенберг
ТАСС
детский хоккей
logoКХЛ
logoАлександр Якушев
logoсборная СССР
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кубок патриарха ... без комментариев
Ответ iammoissejev
Кубок патриарха ... без комментариев
Правильно.Комментарии могут быть небогоугодными.
Ответ iammoissejev
Кубок патриарха ... без комментариев
Но с молитвами
А если подушнить, то многие великие игроки сборной СССР и в футбол играли на высоком уровне, как тот же Всеволод Михайлович, некоторые и в большой теннис, как Зикмунд. Так что Йозе и в футбол теперь придётся играть, ибо статус легенды обязывает :)
Вообще то Роман Борисович, если бы вы учили матчасть вместе со своими писаками, то вы бы знали, что в СССР очень часто тренировки хоккеистов проходили на земле с теннисными мячами. Это очередной раз доказывает, что в СКА вы на скамейке играли роль дорогой мебели, а работали за вас другие😂
Пошла кажется, он если начнет говорить, будет и во сне будет не остановишь
Вообще это турнир не юношей,а мальчишек и девчонок до 12 лет.Жаль что Русский хоккей хоронят.Очень интересная и динамичная игра!!!Зарплата хоккеиста в шайбу почти бюджет многих клубов на сезон.
И Бобров и Якушев и «Красная машина» ну чисто прямая связь с Патриархом
