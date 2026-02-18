Форвард Чехии Гертл об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ: «У них лучший игрок на планете, они могут просто уничтожить вас. Но это всего одна игра, понимаете?»
Гертл об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ: у них лучший игрок на планете.
Нападающий «Вегаса» и сборной Чехии Томаш Гертл поделился мыслями о предстоящей игре с Канадой в 1/4 финала олимпийского турнира.
В матче за право сыграть в четвертьфинале чехи победили команду Дании (3:2).
«У них в составе лучший игрок на планете, и они могут просто уничтожить вас, поэтому нам нужно играть уверенно.
Мы не должны зацикливаться на том, кто находится на льду. К тому же у них четыре сильных звена. Но это всего одна игра, понимаете?» – сказал Гертл.
Игра пройдет 18 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт IIHF
Фактор первый: Пастернак должен сыграть на своём уровне, фактор второй: чехи должны выдать матч жизни, фактор третий: вратарская линия кануков должна пропустить больше 2 шайб, они пока не пропускают больше одной, как ни крути, даже если это лучшая защита, кумулятивный эффект должен когда-то накопится на олимпиаде и они поплывут, тогда возможна победа над сильнейшей Канадой за всю историю выступлений на олимпиадах.
Сильнейшей по составу но не по игре, как по мне Канада олимпиады 2010 года будет не хуже.
И чм 2015
