  Форвард Чехии Гертл об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ: «У них лучший игрок на планете, они могут просто уничтожить вас. Но это всего одна игра, понимаете?»
Форвард Чехии Гертл об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ: «У них лучший игрок на планете, они могут просто уничтожить вас. Но это всего одна игра, понимаете?»

Нападающий «Вегаса» и сборной Чехии Томаш Гертл поделился мыслями о предстоящей игре с Канадой в 1/4 финала олимпийского турнира. 

В матче за право сыграть в четвертьфинале чехи победили команду Дании (3:2). 

«У них в составе лучший игрок на планете, и они могут просто уничтожить вас, поэтому нам нужно играть уверенно.

Мы не должны зацикливаться на том, кто находится на льду. К тому же у них четыре сильных звена. Но это всего одна игра, понимаете?» – сказал Гертл. 

Игра пройдет 18 февраля. 

