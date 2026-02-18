Форвард Чехии Гертл об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ: «У них лучший игрок на планете, они могут просто уничтожить вас. Но это всего одна игра, понимаете?»

Гертл об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ: у них лучший игрок на планете.

Нападающий «Вегаса » и сборной Чехии Томаш Гертл поделился мыслями о предстоящей игре с Канадой в 1/4 финала олимпийского турнира.

В матче за право сыграть в четвертьфинале чехи победили команду Дании (3:2).

«У них в составе лучший игрок на планете, и они могут просто уничтожить вас, поэтому нам нужно играть уверенно.

Мы не должны зацикливаться на том, кто находится на льду. К тому же у них четыре сильных звена. Но это всего одна игра, понимаете?» – сказал Гертл.

Игра пройдет 18 февраля.