  • Хартли об 1:0 с «Нефтехимиком»: «Только Исаев провел игру на своем уровне. «Локомотив» хочет превосходить соперника во всех зонах. Сегодня это не получилось»
3

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Нефтехимиком» (1:0) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Только Даниил Исаев сегодня пришел на игру и провел ее на своем уровне. Много было потерь. Мы принимали плохие решения с шайбой. А у «Нефтехимика» много мастерства и скорости. Если давать им пространство и возможность атаковать, они будут это делать, доставляя неприятности. У соперника было очень много голевых моментов. Выручал вратарь – мы нормально сыграли в защите, но хотим превосходить соперника во всех трех зонах, во всех компонентах игры. Сегодня это не получилось.

После Нового года «Локомотив» лишь раз забрасывал больше трех шайб. Почему команда играет так нерезультативно?

– Мы создаем много моментов, когда можно бросать – но ищем лучшее продолжение. И не бросаем. Также нам надо улучшить игру на пятаке перед вратарем. Больше идти туда и забивать «грязные» голы. Особенно если шайба не идет в ворота. Это самый простой путь улучшить результативность.

А есть ли проблема в том, что «Локомотив» получает много удалений?

– Конечно, это проблема. Эти удаления необязательные. Их можно назвать дурацкими. Но для меня дурацкое, когда кто‑то с разбегу летит и выставляет локоть, бьет в голову. А у нас именно невынужденные удаления, когда можно доработать ногами. Но идет зацеп, и ситуацию можно было спокойно исправить без нарушения правил.

Почему «Нефтехимик» особенно в третьем периоде так легко выходил на ворота «Локомотива»?

– Тут все дело в фокусе. Недостаточная концентрация. Когда нужно занять правильную позицию, принять правильное решение. Но мы допускали ошибки. Вообще «Локомотив» всегда славился хорошей игрой в обороне. Здесь не может быть никаких оправданий, чтобы не допускать такие моменты.

Что в этом сезоне происходит с Рихардом Паником? Он много ошибается и пока не забил ни одного гола.

– Он сегодня допустил не свойственную ему ошибку. А так Паник – наш лучший нападающий при игре в обороне. Поэтому мы увеличили его роль в меньшинстве. Но эти ошибки наслаивались на протяжении игры, – сказал Хартли. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Красноречивее только раздевалка. После Шанхая назвал половину состава «пассажирами», вчера тоже «напихал» прилично. «Fuckin’ sad».
Интересно, что после Сочи сказал. Не показали, к сожалению. Но, думаю, тоже ничего хорошего
Очень интересное вью
У «Локомотива» 9 побед и поражение от минского «Динамо» в 10 последних матчах – сегодня 1:0 с «Нефтехимиком»
17 февраля, 18:26
