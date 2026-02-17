Фото
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»

Роман Ротенберг выложил фото с Легковым.

Тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выложил фото с Александром Легковым.

«Александр Геннадьевич Легков – российский лыжник, олимпийский чемпион 2014 года в марафоне (50 км)», – подписал фото член совета директоров «Динамо» Ротенберг. 

Фото: t.me/rotenberg81

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24501 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoФХР
logoАлександр Легков
logoДинамо Москва
logoКХЛ
Вот сел я чайку попить а за это время Ротен успел 3 раза кого-то поздравить с чем то, 5 раз сфоткаться с кем-то, и пару мастер классов провести. Вопрос : то ли чай шибко горячи , то ли у Ротена мотор в жопе
Сколько у Романа должностей?Мне бы хоть бы одну.Но я рылом не вышел.
Ответ zdraviy_smisl
Сколько у Романа должностей?Мне бы хоть бы одну.Но я рылом не вышел.
У Лукашенко их больше:))
Ответ plattov
У Лукашенко их больше:))
Должность занять ещё пол-дела.Ты поди на ней чего-то добейся.Поэтому самый почётный кто?Тот у кого больше всего медалей.А знаешь у кого больше всего медалей??
Ротенберг ни когда не закончиться, дальше будет, Ротенберг и голуби, Ротенберг и памятник Пушкина, и. т. д...., надоело.
Ещё один ученик Мессии?
Нам нужны чемпионы 2026, а мы всё с 2014 и 1945 фоткаемся)
Почему мускулы свои непоказал, как то не удобно, в верхней одежде Роман совсем не смотрится.
Пересвет оттель передает привет..работаю с людьми кто там раньше работал.очень не лестно скажем так о нем отзываются... ну да хороший спортсмен.не обязательно хороший человек.согласен
Упражнение "бей финна" разрабатывают
А с героем Олимпиады-2014 Мутко почему не сфотографировался?
Два сапога пара.
Легков давно уже живет по принципу "и нашим и вашим", лишь бы бюджет выделяли на его хотелки.
