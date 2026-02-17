Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
Роман Ротенберг выложил фото с Легковым.
Тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выложил фото с Александром Легковым.
«Александр Геннадьевич Легков – российский лыжник, олимпийский чемпион 2014 года в марафоне (50 км)», – подписал фото член совета директоров «Динамо» Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Легков давно уже живет по принципу "и нашим и вашим", лишь бы бюджет выделяли на его хотелки.