Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026

Канада и США сыграют в финале женского хоккейного турнира на ОИ-2026.

Сборные Канады и США сыграют в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В рамках 1/2 финала США победили Швецию (5:0), Канада обыграла Швейцарию (2:1). В игре за третье место шведская команда сыграет против Швейцарии. Матчи пройдут 19 февраля.