Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
В рамках 1/2 финала США победили Швецию (5:0), Канада обыграла Швейцарию (2:1).
В игре за третье место шведская команда сыграет против Швейцарии.
Матчи пройдут 19 февраля.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24501 голос
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Женский хоккей с шайбой можно:))