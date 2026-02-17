Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»

Хоккеист «Торпедо» Виноградов рассказал о своей свадьбе.

Нападающий «Торпедо » Егор Виноградов рассказал о своей свадьбе.

– Совсем недавно важное событие произошло и в вашей личной жизни: в ноябре сыграли свадьбу. Почему организовали торжество прямо по ходу регулярки?

– Честно говоря, все случилось спонтанно. Изначально не хотели приглашать 150 человек. Собрались узким кругом с родственниками и самыми близкими друзьями. Из хоккеистов присутствовал только Артем Мисников, с которым общаемся с детства.

Расписались, а потом немного посидели в одном заведении. О свадебных путешествиях пока тоже не думали.

– Как давно вы со своей супругой?

– Больше пяти лет. Срок серьезный. Кстати, познакомились на хоккее во время матча «Чайки». Помню, увидел будущую супругу на трибуне, и она мне сразу понравилась. Решил действовать. Узнал ее номер телефона и написал. Потом вместе сходили на футбол. Так и закрутилось.

– Многих удивило, что вы расписались со своей половинкой прямо по ходу сезона, поскольку свободного времени у хоккеистов обычно нет. А как заполняете редкие паузы?

– Просто отдыхаю дома, занимаюсь бытовыми делами. Ездим к родным и собираемся с друзьями. Каких‑то удивительных хобби нет. Смотрим сериалы. Из последнего понравился «Метод», – сказал Виноградов.