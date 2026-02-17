В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
В трансляции МХЛ появился титр с нецензурными словами.
В трансляции матча «Спартака» и «Алмаза» в Olimpbet МХЛ появился титр с нецензурным комментарием.
Когда в трансляции показали, как форвард москвичей Максим Филимонов общается с тренерским штабом на скамейке, на экране появился титр с именем хоккеиста и подписью «###### (говорит – Спортс’‘) для вида».
Как сообщают «РИА Новости», организатором трансляции был «Алмаз». Игра в Череповце в завершилась победой «Спартака» со счетом 9:5, Филимонов сделал хет-трик.
«В связи со сложившейся ситуацией на трансляции матча молодежный хоккейный клуб «Алмаз» приносит свои извинения Максиму Филимонову и всей команде «Спартак», – сказала местная журналистка во время интервью с форвардом в микст-зоне в перерыве.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Это была проверка, смотрит ли кто-то эту трансляцию)
Спасибо работникам трансляции за новый хоккейный мем на ближаюшую неделю)
Для вида они ######, а мальчишка им треху положил...
Девочку бросили краснеть, а руководители как тараканы разбежались
Что за дичь?
Скажут, как Губер, о датском игроке
Смотрел матч. Бросали здорово, быстро переходили из обороны в атаку. Молодцы. Но вот игру в своем «ДОМЕ» (сектор обстрела ворот) нужно улучшать! Защитникам нужно работать над своей тактической грамотностью. Работа корпусом, клюшкой.
