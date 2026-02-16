«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду

«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф дома.

Это стало известно после поражения «Салавата Юлаева» от СКА (0:4) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Металлург» занимает 1-е место в таблицах Востока и КХЛ с 87 баллами после 54 матчей.