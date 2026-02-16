«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду
«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф дома.
«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф Кубка Гагарина на домашнем льду.
Это стало известно после поражения «Салавата Юлаева» от СКА (0:4) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Металлург» занимает 1-е место в таблицах Востока и КХЛ с 87 баллами после 54 матчей.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24497 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
