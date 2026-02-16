«Каролина» продлила контракт с Басси на 3 года. Кэпхит – 1,9 млн долларов

«Каролина» продлила контракт с вратарем Басси.

Вратарь Брендон Басси подписал новый контракт с «Каролиной».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 1,9 млн долларов в год в среднем.

В нынешнем сезоне Басси провел 27 матчей и одержал 23 победы, отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,16.