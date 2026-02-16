«Каролина» продлила контракт с Басси на 3 года. Кэпхит – 1,9 млн долларов
«Каролина» продлила контракт с вратарем Басси.
Вратарь Брендон Басси подписал новый контракт с «Каролиной».
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 1,9 млн долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне Басси провел 27 матчей и одержал 23 победы, отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,16.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Отличный контракт, если будет так играть опосадит и Кочеткова и Андерсена
у Андерсена однолетний контракт, врядли переподпишут
каролина молодцы, не переплачивают вратарям
А потом из года в год проигрыввют в плей офф командам Шестеркина и Бобровского
Бобровский дыра уже давно с его статой
Похожий контрак на Кочеткова
Видимо, решили в плей-офф пойти с Басси, кажется, что им надо было поискать более качественного голкипера для плей-офф
За такие деньги это нормально
