СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – сегодня 4:0 с «Салаватом», Иванов сделал 35 сэйвов. Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

СКА обыграл «Салават Юлаев » (4:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь клуба из Санкт-Петербурга Сергей Иванов отразил все 35 бросков по своим воротам.

Команда тренера Игоря Ларионова одержала 5-ю победу подряд. Напомним, перед этим СКА потерпел 7 поражений подряд.

На данный момент СКА идет на 8-м месте на Западе с 64 очками в 55 матчах.

У «Салавата Юлаева» прервалась 6-матчевая победная серия. Клуб занимает 5-е место в таблице Востока с 60 баллами в 55 играх.