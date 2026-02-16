СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – сегодня 4:0 с «Салаватом», Иванов сделал 35 сэйвов. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.
СКА обыграл «Салават Юлаев» (4:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь клуба из Санкт-Петербурга Сергей Иванов отразил все 35 бросков по своим воротам.
Команда тренера Игоря Ларионова одержала 5-ю победу подряд. Напомним, перед этим СКА потерпел 7 поражений подряд.
На данный момент СКА идет на 8-м месте на Западе с 64 очками в 55 матчах.
У «Салавата Юлаева» прервалась 6-матчевая победная серия. Клуб занимает 5-е место в таблице Востока с 60 баллами в 55 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
