  • СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – сегодня 4:0 с «Салаватом», Иванов сделал 35 сэйвов. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
43

СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – сегодня 4:0 с «Салаватом», Иванов сделал 35 сэйвов. Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

СКА обыграл «Салават Юлаев» (4:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Вратарь клуба из Санкт-Петербурга Сергей Иванов отразил все 35 бросков по своим воротам. 

Команда тренера Игоря Ларионова одержала 5-ю победу подряд. Напомним, перед этим СКА потерпел 7 поражений подряд.

На данный момент СКА идет на 8-м месте на Западе с 64 очками в 55 матчах.

У «Салавата Юлаева» прервалась 6-матчевая победная серия. Клуб занимает 5-е место в таблице Востока с 60 баллами в 55 играх.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
43 комментария
О, сколько тут нытья. Под такой водопад побеждать всегда приятнее. И главное как всегда нытье неконкретное, потому что по сути то не возразить, все удаления в матче по делу, кроме весьма натянутого удаления Короткого. Вопросы Козлов и уфимские болелы, у которых с объективностью порядок, могут задавать только своим игрокам, зачем они нахватали столько глупого меньшинства.
СКА красавцы!!! Так держать!!!
Удаления по делу, нечего чушь пороть !
У СКА весь сезон по одному графику, сначало многим проигрывают, Ларионов на грани увольнения, потом часто побеждают и далее снова по этому кругу
Ответ LIONHEART.
У СКА весь сезон по одному графику, сначало многим проигрывают, Ларионов на грани увольнения, потом часто побеждают и далее снова по этому кругу
В прошлый раз было ужасно всё, Ларионов на грани увольнения. Приходит Бабенко и есть результат.
Сейчас долгая серия поражений, приходит Тамбиев и есть результат
Ответ kokakoka
В прошлый раз было ужасно всё, Ларионов на грани увольнения. Приходит Бабенко и есть результат. Сейчас долгая серия поражений, приходит Тамбиев и есть результат
Почему Бабенко перестал помогать?
Ответ пользователю "Lionheart", т. к. он запретил ему отвечать.
Но точно вспомнит меня).

Здравствуйте!
Вы опять комментируете то, в чём у Вас нет "особого" желания разбираться..
Да, и я опять дое..лся, если угодно.
Разбирайтесь, пожалуйста, в проблемах или успехах своего клуба.
Можете ставить минус.
Ответ suria
Ответ пользователю "Lionheart", т. к. он запретил ему отвечать. Но точно вспомнит меня). Здравствуйте! Вы опять комментируете то, в чём у Вас нет "особого" желания разбираться.. Да, и я опять дое..лся, если угодно. Разбирайтесь, пожалуйста, в проблемах или успехах своего клуба. Можете ставить минус.
Есть ощущение, что этот аккаунт на окладе здесь и больше нигде не работает 😄
Ответ aigul76
Есть ощущение, что этот аккаунт на окладе здесь и больше нигде не работает 😄
Нее, я на кладе сижу с пушкой в руках и никого около не подпускаю😂
И даже Кузя не помог?!?
Ответ NNM
И даже Кузя не помог?!?
Сегодня не до шуток, у Кузи выходной 😂
Салавпт сам проиграл судьи максимкм одно удаление спорное дали не в пользу Салавата. Были шансы забить и немало надо было забивать
Как и обещал высокомерным фанатам салавата, Ска просто растоптал их.
Ответ ПаркПобеды
Как и обещал высокомерным фанатам салавата, Ска просто растоптал их.
А Ларионов обещал красиво, без топтания. Значить обманул😂
Ответ ПаркПобеды
Как и обещал высокомерным фанатам салавата, Ска просто растоптал их.
Комментарий скрыт
На багаже Тамбиева
Удаления очень странные конечно сегодня. Короткого пару раз только за третий период надо было удалять за рыбку. В хоккей без контакта не играют, а он падает от каждого прикосновения, это стыдоба
Ответ blind_stare
Удаления очень странные конечно сегодня. Короткого пару раз только за третий период надо было удалять за рыбку. В хоккей без контакта не играют, а он падает от каждого прикосновения, это стыдоба
Этим всё можно, вот потому и нет уважения у большинства болельщиков. Не нытьём, так катаньем.
Рекомендуем