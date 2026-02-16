  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фил Эспозито: «Харламов был отличным игроком, но для меня лучшим среди русских остается Якушев – крупный, сильный, с отличным катанием и мощным броском»
9

Фил Эспозито: «Харламов был отличным игроком, но для меня лучшим среди русских остается Якушев – крупный, сильный, с отличным катанием и мощным броском»

Фил Эспозито высказался о Суперсерии-1972.

Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито высказался о Суперсерии 1972 года.

Сборная СССР провела с Канадой восемь матчей: канадцы одержали 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей.

– Помнится, именно вы 2 сентября 1972 года через 30 секунд после начала первой встречи суперсерии в монреальском «Форуме» с лета послали первую шайбу в ворота сборной СССР, став затем одной из главных звезд и лучшим бомбардиром серии. Вы как-то обмолвились, что знакомы с российским фильмом «Легенда №17». Там по окончании первой игры, которая завершилась победой сборной СССР со счетом 7:3, вы и Валерий Харламов обмениваетесь комплиментами. «Мне бы твою скорость». – «Мне бы твою мощь и технику». Только ли в этом состоял главный урок Суперсерии-72?

– Да, помню, там меня еще странный и не сильно похожий парень изображает (немецкий актер Отто Гетц – Спортс”).

Хорошо помню Харламова, отличный был игрок, скоростной и техничный, но для меня лучшим среди русских остается (Александр) Якушев – крупный, сильный, с отличным катанием и мощным броском.

Алекс стал для меня хорошим другом, как и Владислав Третьяк. Ну и как Борис Михайлов, которого я поначалу сильно невзлюбил. Но когда в 2012 году я снова приехал в Россию, то осознал, как Борис любит хоккей, и это понимание примиряет.

Часто вспоминаю еще (Владимира) Лутченко – да что говорить, вся команда, обыгравшая нас в тот печальный для нас день, была восхитительна! В этом понимании – главный для меня и Канады урок исторической Суперсерии-72, – сказал Эспозито.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24496 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoФил Эспозито
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoВладимир Лутченко
суперсерия
ТАСС
logoВладислав Третьяк
logoБорис Михайлов
logoВалерий Харламов
logoАлександр Якушев
кино
logoсборная СССР
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Суперсерии 1972 года, именно Эспозито с Якушевым стали лучшими в составе своих команд, набрав каждый 13 очков (7+6) и 11 (7+4) соответственно.
Якушева и признали лучшим игроком Суперсерии 72 в команде СССР. Крутой игрок. Корпус ложил и продавливал защитника ведя шайбу одной рукой
Серия действительно была потрясающей! Здорово, что повезло со временем: хотя и был подростком, но такое запоминается на всю жизнь.
Так это для многих очевидно. Да, у Харламова были выдающаяся техника и яркий стиль игры. Но по сумме скиллов - умение играть под давлением, шикарный бросок, силовое катание, Якушев смотрелся посильнее.
Встречалось мнение, что Якушев в канадском мировоззрении был чем-то невиданным. Именно сочетание: габаритов, техники и позиции на площадке было необычным для тех лет.
об этом и Гретцки говорил, сто они мелкими балдели с Якушева на супер-серии.. а вообще читал много биографий, смотрел статистики по чемпионатам, так и не понял почему у нас в стране культ Харламова.. он в топ-3 чемпионата не всегда то попадал.. может харизма, или раний уход активировал популярность... такое чувство что он был что-то вроде Датцюка своего времени. никогда не лучший бомбардир, но все любят за яркость..
Ответ Александр Филиппов
об этом и Гретцки говорил, сто они мелкими балдели с Якушева на супер-серии.. а вообще читал много биографий, смотрел статистики по чемпионатам, так и не понял почему у нас в стране культ Харламова.. он в топ-3 чемпионата не всегда то попадал.. может харизма, или раний уход активировал популярность... такое чувство что он был что-то вроде Датцюка своего времени. никогда не лучший бомбардир, но все любят за яркость..
Да, выправы, не обладая выдающимися габаритами, был очень техничный, если был у него выход один на один с вратарем, почти всегда гол, да и в части скрытого голевого паса был гениален.
Скорее Якушев был более канадский игрок и среди «своих» играл не хуже Фила
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Эспозито о России: «Блистательный Санкт-Петербург похож на Бостон – хотел бы снова побывать там. Еще в Москве и в Казани, где я давал Минниханову советы в хоккейном матче»
16 февраля, 15:12
Эспозито о звании кавалера ордена Дружбы в России: «Орден я все еще не получил. Мне хотели его передать, но я снова приеду – тогда и вручите. Обязательно хочу вернуться в Россию»
16 февраля, 13:11
Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»
16 февраля, 10:47
Рекомендуем
Главные новости
Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»
7 минут назад
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
26 минут назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
52 минуты назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
сегодня, 06:29Видео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
39 минут назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем