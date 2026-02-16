Фил Эспозито: «Харламов был отличным игроком, но для меня лучшим среди русских остается Якушев – крупный, сильный, с отличным катанием и мощным броском»

Фил Эспозито высказался о Суперсерии-1972.

Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито высказался о Суперсерии 1972 года.

Сборная СССР провела с Канадой восемь матчей: канадцы одержали 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей.

– Помнится, именно вы 2 сентября 1972 года через 30 секунд после начала первой встречи суперсерии в монреальском «Форуме» с лета послали первую шайбу в ворота сборной СССР, став затем одной из главных звезд и лучшим бомбардиром серии. Вы как-то обмолвились, что знакомы с российским фильмом «Легенда №17». Там по окончании первой игры, которая завершилась победой сборной СССР со счетом 7:3, вы и Валерий Харламов обмениваетесь комплиментами. «Мне бы твою скорость». – «Мне бы твою мощь и технику». Только ли в этом состоял главный урок Суперсерии-72?

– Да, помню, там меня еще странный и не сильно похожий парень изображает (немецкий актер Отто Гетц – Спортс”).

Хорошо помню Харламова, отличный был игрок, скоростной и техничный, но для меня лучшим среди русских остается (Александр ) Якушев – крупный, сильный, с отличным катанием и мощным броском.

Алекс стал для меня хорошим другом, как и Владислав Третьяк . Ну и как Борис Михайлов, которого я поначалу сильно невзлюбил. Но когда в 2012 году я снова приехал в Россию, то осознал, как Борис любит хоккей, и это понимание примиряет.

Часто вспоминаю еще (Владимира) Лутченко – да что говорить, вся команда, обыгравшая нас в тот печальный для нас день, была восхитительна! В этом понимании – главный для меня и Канады урок исторической Суперсерии-72, – сказал Эспозито.