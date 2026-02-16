Артюхин о Канаде на ОИ-2026: «Если кто-то может их остановить, так только американцы. Если бы Россия выступала, тоже дала бы бой»
Артюхин высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.
– Интересен ли вам хоккейный турнир на Олимпийских играх в Италии без сборной России?
– Нет, неинтересен. И, к сожалению, нет времени даже смотреть.
– Вам не любопытно было бы увидеть сборную Канады?
– Любопытно, планирую финал посмотреть.
– Как вы думаете, сможет ли кто-то остановить Канаду?
– Если кто-то может остановить, так только американцы. Тут финал будет Канада – США. Из этих двух команд кто-то победит, естественно. Если бы наши выступали бы, тоже дали бы бой.
– Швеция?
– Я думаю, что нет, – сказал Артюхин.
24496 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
Он про 1 игру говорит. А там действительно может быть всё что угодно. Это не серия, где случайности полностью исключены.
Не согласен лишь с посылом, мол "только Россия, а Швеция вряд ли". Не считаю, что шансы Швеции ниже шансов РФ или Финляндии. Вот США действительно отдельно.