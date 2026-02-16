  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о Канаде на ОИ-2026: «Если кто-то может их остановить, так только американцы. Если бы Россия выступала, тоже дала бы бой»
7

Артюхин о Канаде на ОИ-2026: «Если кто-то может их остановить, так только американцы. Если бы Россия выступала, тоже дала бы бой»

Артюхин высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

– Интересен ли вам хоккейный турнир на Олимпийских играх в Италии без сборной России?

– Нет, неинтересен. И, к сожалению, нет времени даже смотреть.

– Вам не любопытно было бы увидеть сборную Канады?

– Любопытно, планирую финал посмотреть.

– Как вы думаете, сможет ли кто-то остановить Канаду?

– Если кто-то может остановить, так только американцы. Тут финал будет Канада – США. Из этих двух команд кто-то победит, естественно. Если бы наши выступали бы, тоже дали бы бой.

Швеция?

– Я думаю, что нет, – сказал Артюхин.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24496 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЕвгений Артюхин
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная США по хоккею
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Stephan1991
Ванкувер 7:3?
Слишком давно было. На том же КМ 16 было 5-3. Могу написать Турин 2-0. Тоже ни о чём будет.
Он про 1 игру говорит. А там действительно может быть всё что угодно. Это не серия, где случайности полностью исключены.
Не согласен лишь с посылом, мол "только Россия, а Швеция вряд ли". Не считаю, что шансы Швеции ниже шансов РФ или Финляндии. Вот США действительно отдельно.
Ответ 777тч
Слишком давно было. На том же КМ 16 было 5-3. Могу написать Турин 2-0. Тоже ни о чём будет. Он про 1 игру говорит. А там действительно может быть всё что угодно. Это не серия, где случайности полностью исключены. Не согласен лишь с посылом, мол "только Россия, а Швеция вряд ли". Не считаю, что шансы Швеции ниже шансов РФ или Финляндии. Вот США действительно отдельно.
Было бы 2:10 для вРотена и ко
Блин ну так заранее вешать Канадцем золото. Не знаю, я вполне допускаю, что в отдельной игре финны, шведы и чехи , могут их обыграть
Ответ Artem hoc
Блин ну так заранее вешать Канадцем золото. Не знаю, я вполне допускаю, что в отдельной игре финны, шведы и чехи , могут их обыграть
Ну если только вратарь выдаст матч жизни
Ответ Artem hoc
Блин ну так заранее вешать Канадцем золото. Не знаю, я вполне допускаю, что в отдельной игре финны, шведы и чехи , могут их обыграть
Так играя, как на групповом этапе, канадцы не смогут забросить на 1 шайбу больше чем какой либо соперник?
Если турнир неинтересен, тогда о чем сожалеть? Глупость какая-то.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Нюландер о Малкине и Овечкине: «Одни из лучших спортсменов в мире. Их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады»
16 февраля, 17:41
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
16 февраля, 16:59
Вячеслав Буцаев: «Россия боролась бы за золото на Олимпиаде-2026. Наши хоккеисты были бы способны навязать конкуренцию американцам и канадцам»
16 февраля, 16:24
Рекомендуем
Главные новости
Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»
7 минут назад
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
26 минут назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
52 минуты назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
сегодня, 06:29Видео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
39 минут назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем