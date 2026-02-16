Артюхин о Канаде на ОИ-2026: «Если кто-то может их остановить, так только американцы. Если бы Россия выступала, тоже дала бы бой»

Артюхин высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

– Интересен ли вам хоккейный турнир на Олимпийских играх в Италии без сборной России?

– Нет, неинтересен. И, к сожалению, нет времени даже смотреть.

– Вам не любопытно было бы увидеть сборную Канады?

– Любопытно, планирую финал посмотреть.

– Как вы думаете, сможет ли кто-то остановить Канаду?

– Если кто-то может остановить, так только американцы. Тут финал будет Канада – США. Из этих двух команд кто-то победит, естественно. Если бы наши выступали бы, тоже дали бы бой.

– Швеция?

– Я думаю, что нет, – сказал Артюхин.