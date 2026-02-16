  • Спортс
  Егор Виноградов: «У меня аэрофобия, перед каждым рейсом прошу Бога, чтобы все прошло хорошо. Включаю музыку с шумоподавлением, при тряске накатывает паника»
3

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов рассказал о посещении воскресных служб в храме.

– Упоминали, что стараетесь каждую неделю посещать храм. Как к этому пришли?

– Раньше редко посещал храм. В этом меня поддержала супруга. Обычно мы ходим в храм святого равноапостольного князя Владимира в Сартаково.

Стараемся не пропускать воскресные службы, хотя из‑за плотного графика это удается не всегда. Из‑за выездов и других обязательств просто не успеваю.

– Вы исповедуетесь и причащаетесь?

– Пока нет. Знаете, к этому надо прийти. Но мы можем приехать на службу, постоять, помолиться.

– А перед матчами молитвы читаете?

– Стараюсь. Еще я обычно молюсь во время полета. У меня аэрофобия, поэтому перед каждым рейсом прошу Бога, чтобы все прошло хорошо

– Как же вы справляетесь с такой тревогой, если постоянно приходится летать?

– Если полет спокойный, чувствую себя терпимо. Но читать или смотреть фильмы не могу – включаю музыку с шумоподавлением. А при тряске сразу накатывает паника.

Однажды в Ярославле испытал настоящий ужас: мы пытались зайти на посадку, но попали в жесткую турбулентность. Условия оказались настолько сложными, что приземлиться не удалось. Пришлось идти на второй круг. Даже не помню, как мы в итоге сели, – сказал Виноградов.

Аэрофобия, с таким количеством перелетов, это конечно сложно. С таким уровнем стресса, и так играть! Кремень!
Аэрофобия, с таким количеством перелетов, это конечно сложно. С таким уровнем стресса, и так играть! Кремень!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Фобия на то и фобия, что иррациональна и несоразмерна. Так что иди и почитай чуток, как это устроено и как работает.
