Нюландер о Малкине и Овечкине: «Одни из лучших спортсменов в мире. Их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады»

Нюландер поделился мнением о Малкине и Овечкине.

Нападающий «Торонто » и сборной Швеции Вильям Нюландер поделился мнением о форвардах Евгении Малкине и Александре Овечкине .

«Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне.

Они одни из лучших спортсменов во всем мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады», – считает Нюландер.

Напомним, сборная России не была допущена до Олимпиады-2026.