  • Гатиятулин о Яшкине: «Не надо искать никакого конфликта, все решения продиктованы игровыми соображениями. Он в новой для себя реальности, у него достаточно опыта, чтобы ее правильно принять»
Гатиятулин высказался о выступлении Яшкина за «Ак Барс».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о выступлении нападающего Дмитрия Яшкина

– В состав он вернулся, но результативностью не блещет.

– По последним матчам не хочется давать персональных оценок, могу только сказать, что и Дима, и другие наши ребята сейчас оказались в новой реальности. У нас есть выбор среди крайних нападающих, стало больше вариантов при определении состава, появилась глубина.

Поэтому мы можем вносить точечные изменения в зависимости от плана на игру, функционального состояния, анализа, как сработало то или иное сочетание.

– То есть не исключен вариант, что Яшкин окажется в команде ротация, в которой когда-то в СКА капитанил даже Павел Дацюк?

– По Диме могу только еще раз сказать, что, во-первых, не надо искать никакого конфликта, все наши решения по составу продиктованы исключительно игровыми и командными соображениями. Во-вторых, сейчас мы ему дали игровое время на последнем отрезке, чтобы оценить его состояние.

Как и говорил, он оказался в новой непривычной для себя реальности, но, считаю, что у него достаточно игрового и житейского опыта, чтобы ее правильно принять и готовиться к каждому матчу в текущих условиях, которые одинаковы для всех наших игроков.

– Если представить, что Яшкин будет проигрывать конкуренцию, не боитесь, что получите скрытый конфликт внутри раздевалки?

– Каждый хоккеист хочет играть и играть много. Понимаю, почему вопросы по Яшкину звучат при каждом общении с прессой, понимаю его статус в КХЛ, но достаточно общаюсь не только с ним, а с каждым нашим игроком. Принципы определения состава должны быть каждому понятны, они должны быть справедливыми.

Вот вы говорите недопонимание в раздевалке, приведу вам пример. До нового года мало практики получали Алексей Пустозеров и Семен Терехов. Мы объясняли им, в чем надо добавлять, чтобы быть в составе. Они оба получили шанс и показывали, что от них просили. Как их убрать из состава в таком случае? Это прибило бы ребят.

Это талантливые игроки с определенным набором сильных качеств. Другое дело, что необходимо их показывать стабильно, вне зависимости от эмоционального и физического состояния. Только так делается следующий шаг по карьере, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
Всё вроде доходчиво разъяснил
