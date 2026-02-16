Вячеслав Буцаев: «Россия боролась бы за золото на Олимпиаде-2026. Наши хоккеисты были бы способны навязать конкуренцию американцам и канадцам»
Буцаев считает, что Россия боролась бы за золото на ОИ-2026.
Тренер Вячеслав Буцаев считает, что сборная России боролась бы за золото на Олимпиаде-2026.
«Сборная России на Олимпиаде в Милане боролась бы только за золото. У нашей команды отличный состав.
Российские хоккеисты были бы способны навязать конкуренцию американцам и канадцам. Наши ребята точно смотрелись бы не хуже», – заявил Буцаев.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24492 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Что они ещё могут сказать?