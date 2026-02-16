Вячеслав Буцаев: «Россия боролась бы за золото на Олимпиаде-2026. Наши хоккеисты были бы способны навязать конкуренцию американцам и канадцам»

Буцаев считает, что Россия боролась бы за золото на ОИ-2026.

Тренер Вячеслав Буцаев считает, что сборная России боролась бы за золото на Олимпиаде-2026.

«Сборная России на Олимпиаде в Милане боролась бы только за золото. У нашей команды отличный состав.

Российские хоккеисты были бы способны навязать конкуренцию американцам и канадцам. Наши ребята точно смотрелись бы не хуже», – заявил Буцаев.