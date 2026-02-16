  • Спортс
  • Фетисов подарил детям клюшки из Кремлевской новогодней ели: «Обычно их дают людям, вносящим определенный вклад в охрану природы»
5

Фетисов подарил детям клюшки из Кремлевской новогодней ели: «Обычно их дают людям, вносящим определенный вклад в охрану природы»

Вячеслав Фетисов подарил детям клюшки из Кремлевской новогодней ели.

Двухкратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов подарил юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины Кремлевской новогодней ели.

«Много символизма сегодня. Опять же, эта клюшка, которая уже 12 лет делается из Кремлевской елки, их не так много, и обычно она дается тем людям, которые вносят определенный вклад в охрану природы», – сказал Фетисов.

Главная новогодняя елка страны, установленная на Соборной площади, была украшена 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, а также самыми большими за всю историю оформления светодиодными снежинками.

Фетисов о матче «Легенд хоккея» в Подольске: «Благодарны губернатору Воробьеву за уникальный проект. Он многодетный отец, вырос на коробке – понимает происходящее в Подмосковье»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoКХЛ
logoВячеслав Фетисов
Политика
РИА Новости
детский хоккей
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла, а после много клюшек детишкам принесла.
"Пусть эта елочка в праздничный час, каждой иголочкой радавает нас, радавает нас." (с)
Маленькой рыбке холодно в пруду,
Взяли мы рыбку - и на сковороду
в этот раз Фетисов защитников природы не смог найти или просто не стал заморачиваться и искать
