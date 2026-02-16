Фетисов подарил детям клюшки из Кремлевской новогодней ели: «Обычно их дают людям, вносящим определенный вклад в охрану природы»

Вячеслав Фетисов подарил детям клюшки из Кремлевской новогодней ели.

Двухкратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов подарил юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины Кремлевской новогодней ели.

«Много символизма сегодня. Опять же, эта клюшка, которая уже 12 лет делается из Кремлевской елки, их не так много, и обычно она дается тем людям, которые вносят определенный вклад в охрану природы», – сказал Фетисов.

Главная новогодняя елка страны, установленная на Соборной площади, была украшена 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, а также самыми большими за всю историю оформления светодиодными снежинками.

