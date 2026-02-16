Эспозито о России: «Блистательный Санкт-Петербург похож на Бостон – хотел бы снова побывать там. Еще в Москве и в Казани, где я давал Минниханову советы в хоккейном матче»

Эспозито о России: хочу снова побывать в Москве и блистательном Санкт-Петербурге.

83-летний бывший форвард сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито заявил, что Санкт-Петербург похож на Бостон.

Эспозито играл за «Брюинс » с 1967 по 1975 год, дважды завоевав с клубом НХЛ Кубок Стэнли.

«Очень хотел бы снова побывать в Москве и блистательном Санкт-Петербурге, который так похож на Бостон, один из красивейших городов Америки.

А еще я хочу вернуться Казань, в Татарстан, где я встречался с Рустамом Миннихановым , главой республики. И даже давал ему советы в ходе любительского хоккейного матча, главный из которых – быть поближе к воротам. Причем в этот момент я не знал, что советую вышедшему на лед главе Татарстана», – сказал Эспозито.

Канадец в предыдущий раз посещал Россию в 2018 году, а в 2020-м стал кавалером ордена Дружбы – одной из высших российских наград.

Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»