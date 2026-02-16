Маккиннон о драке Уилсона в матче с Францией: «Тот парень явно старался перевести все в борьбу. Но я бы тоже не хотел драться с Томом»

Маккиннон о драке Уилсона в матче с Францией: не хотел бы я драться с Томом.

Нападающий сборной Канады Нэтан Маккиннон прокомментировал драку Тома Уилсона с Пьерром Криноном в матче Канада – Франция (10:2) на Олимпиаде.

«Меня ударили локтем в лицо, когда шайбы даже близко не было. Том – хороший товарищ по команде, и я ценю, что он заступился за меня.

Тот парень явно не хотел драться с Томом и старался перевести все в борьбу. Но я бы тоже не хотел драться с Томом», – сказал Маккиннон.

В начале поединка Кринон уложил Уилсона на лед, дернув за плечо, а затем нанес несколько ударов сверху. Когда в стычку вмешались судьи, Уилсон толкнул соперника и тот упал. Арбитры не дали продолжить бой.

