  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о лидерстве «Металлурга»: «КХЛ сейчас самая равная в истории, фаворита нет. Даже в прошлом сезоне «Локомотив» был главным претендентом на Кубок»
4

Гатиятулин о лидерстве «Металлурга»: «КХЛ сейчас самая равная в истории, фаворита нет. Даже в прошлом сезоне «Локомотив» был главным претендентом на Кубок»

Гатиятулин о лидерстве «Металлурга»: КХЛ сейчас равная, явного фаворита нет.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением о лидерстве «Металлурга» в FONBET чемпионате КХЛ и о фаворитах Кубка Гагарина.

– «Металлург» и отчасти «Авангард» на Востоке прут катком, эти команды принято записывать в число главных претендентов на Кубок, а «Ак Барс» такого впечатления пока не производит.

– К стабильному выступлению Магнитогорска стоит относиться с уважением, ведь сейчас лига, наверное, самая равная в истории. Даже в прошлом или позапрошлом сезоне «Локомотив» можно было назвать главным претендентом на Кубок. Сейчас, считаю, явного фаворита нет.

Поэтому и место в регулярке не так важно, сколько к решающей стадии так выстроить свою игру, чтобы по максимуму использовать свои козыри, а соперника, соответственно, лишать имеющихся, – сказал Гатиятулин.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24491 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoАвангард
logoАнвар Гатиятулин
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЛокомотив
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я прям не сказал, что равная) Металлург Мг, Авангард, Динамо Минск и Локомотив создают сложности любому сопернику.
Говорит, что Яшкин в какую-то там реальность попал, а сам-то? Равная лига? И это после сезона, когда в финале играли первая и вторая команды лиги(победители конференций), да и вообще только Авангард хоть как-то мог им сопротивляться.
Сейчас ММГ, Локо и Ава катком укатывают лигу, скорее всего к ним ЦСКА подрулит скоро - Ак Барсу в этой компании места нет.. Ни Минск, ни ЦСКА этот АБ, с этим тренером, до 4-х побед, не пройдет! Если вообще раунд Востока проскочит.
Ответ Максим Кочетков
Говорит, что Яшкин в какую-то там реальность попал, а сам-то? Равная лига? И это после сезона, когда в финале играли первая и вторая команды лиги(победители конференций), да и вообще только Авангард хоть как-то мог им сопротивляться. Сейчас ММГ, Локо и Ава катком укатывают лигу, скорее всего к ним ЦСКА подрулит скоро - Ак Барсу в этой компании места нет.. Ни Минск, ни ЦСКА этот АБ, с этим тренером, до 4-х побед, не пройдет! Если вообще раунд Востока проскочит.
Не может она быть равной никак, бюджет у всех разный и составы соответственно. Соломку себе стелит Анвар перед плей-офф. Вот вылетит от Нефтехимика и скажет, соперник был равный, это не провал, они могут дойти до полуфинала минимум 😂
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»
5 минут назад
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
24 минуты назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
50 минут назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
сегодня, 06:29Видео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
37 минут назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем