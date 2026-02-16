Гатиятулин о лидерстве «Металлурга»: «КХЛ сейчас самая равная в истории, фаворита нет. Даже в прошлом сезоне «Локомотив» был главным претендентом на Кубок»

Гатиятулин о лидерстве «Металлурга»: КХЛ сейчас равная, явного фаворита нет.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин поделился мнением о лидерстве «Металлурга » в FONBET чемпионате КХЛ и о фаворитах Кубка Гагарина.

– «Металлург» и отчасти «Авангард» на Востоке прут катком, эти команды принято записывать в число главных претендентов на Кубок, а «Ак Барс» такого впечатления пока не производит.

– К стабильному выступлению Магнитогорска стоит относиться с уважением, ведь сейчас лига, наверное, самая равная в истории. Даже в прошлом или позапрошлом сезоне «Локомотив» можно было назвать главным претендентом на Кубок. Сейчас, считаю, явного фаворита нет.

Поэтому и место в регулярке не так важно, сколько к решающей стадии так выстроить свою игру, чтобы по максимуму использовать свои козыри, а соперника, соответственно, лишать имеющихся, – сказал Гатиятулин.