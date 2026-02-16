Гатиятулин о лидерстве «Металлурга»: «КХЛ сейчас самая равная в истории, фаворита нет. Даже в прошлом сезоне «Локомотив» был главным претендентом на Кубок»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением о лидерстве «Металлурга» в FONBET чемпионате КХЛ и о фаворитах Кубка Гагарина.
– «Металлург» и отчасти «Авангард» на Востоке прут катком, эти команды принято записывать в число главных претендентов на Кубок, а «Ак Барс» такого впечатления пока не производит.
– К стабильному выступлению Магнитогорска стоит относиться с уважением, ведь сейчас лига, наверное, самая равная в истории. Даже в прошлом или позапрошлом сезоне «Локомотив» можно было назвать главным претендентом на Кубок. Сейчас, считаю, явного фаворита нет.
Поэтому и место в регулярке не так важно, сколько к решающей стадии так выстроить свою игру, чтобы по максимуму использовать свои козыри, а соперника, соответственно, лишать имеющихся, – сказал Гатиятулин.
Сейчас ММГ, Локо и Ава катком укатывают лигу, скорее всего к ним ЦСКА подрулит скоро - Ак Барсу в этой компании места нет.. Ни Минск, ни ЦСКА этот АБ, с этим тренером, до 4-х побед, не пройдет! Если вообще раунд Востока проскочит.