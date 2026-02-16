  • Спортс
  • Эспозито о звании кавалера ордена Дружбы в России: «Орден я все еще не получил. Мне хотели его передать, но я снова приеду – тогда и вручите. Обязательно хочу вернуться в Россию»
Эспозито о звании кавалера ордена Дружбы в России: «Орден я все еще не получил. Мне хотели его передать, но я снова приеду – тогда и вручите. Обязательно хочу вернуться в Россию»

Эспозито о звании кавалера ордена Дружбы в России: я все еще не получил орден.

Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито заявил, что хотел бы еще раз приехать в Россию.

– 11 марта 2020 года вы стали кавалером одной из высших наград России – ордена Дружбы, удостоившись его за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наших стран. Идут годы, многое в мире меняется. Вы по-прежнему сторонник укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими народами?

– Совершенно точно! Вы вот упомянули об ордене Дружбы, а ведь я его все еще не получил! Мне его хотели передать, но я говорю российским представителям, что приеду снова в Россию – вот тогда и вручите!

В России в последний раз я был в 2018 году, а потом разразился сначала этот COVID-19, а потом российско-украинское противостояние. И я решил подождать. Но в Россию хочу вернуться обязательно, – сказал Эспозито.

Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»

Это не точно, но, возможно, его орден у Адама Кадырова
Ответ Bartez1986
Это не точно, но, возможно, его орден у Адама Кадырова
Возможно, он ему его и вручит. Но это не точно.
Эспозито - легенда канадского хоккея. Помним его жест на скамейке оштрафованных.
Ответ Добрый Мухомор
Эспозито - легенда канадского хоккея. Помним его жест на скамейке оштрафованных.
Это жест, который указательным пальцем поперёк горла?😉
Ответ valderoma
Это жест, который указательным пальцем поперёк горла?😉
Ага.
клоуны из тасс никак не оставят деда в покое
Поздно спохватился… Ротенберг заныкал себе. У него только грамота, а ордена 🙂‍↔️
Ответ NNM
Поздно спохватился… Ротенберг заныкал себе. У него только грамота, а ордена 🙂‍↔️
к сожалению у него 2 ордена и один из них Дружбы народов. вот за что только?что он такого сотворил.
Ответ AlexFirs60
к сожалению у него 2 ордена и один из них Дружбы народов. вот за что только?что он такого сотворил.
Увидел в Википедии в разделе «награды» две разного цвета полоски без названия, оказались побрякушки. Осталось Героя России вручить еврогейю.
Рекомендуем