Эспозито о звании кавалера ордена Дружбы в России: «Орден я все еще не получил. Мне хотели его передать, но я снова приеду – тогда и вручите. Обязательно хочу вернуться в Россию»

Эспозито о звании кавалера ордена Дружбы в России: я все еще не получил орден.

Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито заявил, что хотел бы еще раз приехать в Россию.

– 11 марта 2020 года вы стали кавалером одной из высших наград России – ордена Дружбы, удостоившись его за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наших стран. Идут годы, многое в мире меняется. Вы по-прежнему сторонник укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими народами?

– Совершенно точно! Вы вот упомянули об ордене Дружбы, а ведь я его все еще не получил! Мне его хотели передать, но я говорю российским представителям, что приеду снова в Россию – вот тогда и вручите!

В России в последний раз я был в 2018 году, а потом разразился сначала этот COVID-19, а потом российско-украинское противостояние. И я решил подождать. Но в Россию хочу вернуться обязательно, – сказал Эспозито.

