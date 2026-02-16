Андриевский после 3:0 с «Адмиралом»: «Амур» выстоял, в конце хорошо сыграли по счету. Матч с «Сибирью» будет одним из ключевых»

Андриевский о 3:0 с «Адмиралом»: «Амур» выстоял, в конце хорошо сыграли по счету.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский прокомментировал победу над «Адмиралом » (3:0) в матче FONBET КХЛ.

– По накалу хорошая игра. Первый период получился равным. Здорово, что во втором периоде нам удалось забить два гола. Но там уже начались удаления, они нам игру подломали. Но ребята – молодцы. Выстояли, выдержали натиск. А в конце хорошо сыграли по счету.

– Вы довольны тем, как команда сыграла при счете 2:0?

– Да, конечно. Когда мы упускали свое преимущество в матчах с другими командами – это уже история. Ну да, там была потеря концентрации. К сожалению, там такие соперники, которые нам уже шансов не давали вернуться в игру. А сейчас мы перед третьим периодом говорили с ребятами, что нельзя допускать такие ошибки. Надо играть сконцентрировано.

– Следующий матч в Новосибирске очень важен в борьбе за плей‑офф. Что там может стать ключевым фактором?

– Я не знаю, ключевой ли. Но один из – это точно. А что будет решающим – здесь тяжело ответить. Может быть, игра в неравных составах.

Сейчас у «Сибири» с приходом Бека и Косолапова очень хорошее большинство. С ним нужно быть очень внимательными, – сказал Андриевский.

Следующий матч «Амур» проведет в Новосибирске 18 февраля. Хабаровчане отстают на 8 очков при игре в запасе от «Сибири», занимающей восьмое место на Востоке.

Браташ о 0:3 с «Амуром»: «Проиграло только одно звено – они же убили все наше большинство. Три звена «Адмирала» сыграли 0:0»