Браташ о 0:3 с «Амуром»: «Проиграло только одно звено – они же убили все наше большинство. Три звена «Адмирала» сыграли 0:0»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ обвинил одно звено команды в поражении от «Амура» (0:3) в матче FONBET КХЛ.
Отметим, что с полезностью «минус 2» матч закончили форварды Павел Шэн, Никита Сошников и Степан Старков, а также защитник Семен Ручкин. Одну шайбу «Адмирал» пропустил в меньшинстве.
– Сегодня мне было стыдно за команду. Значит, я не справился, не подготовил команду к этой важной игре. Беру на себя ответственность.
– Болельщики во Владивостоке редко свистят в адрес «Адмирала», но сегодня это было заметно. Что делать‑то? Как выходить из ситуации? Сезон‑то не закончен.
– Да, мы ломаем над этим голову каждый день. И работаем, и делаем все, что можем. Но, как видите, не помогает. Хотя надо сказать, что три из четырех звеньев не проиграли сегодня. Они сыграли 0:0.
Проиграло только одно звено. И они же убили все большинство, которого у нас было достаточно много. Так что здесь не все сыграли провально. Три звена сегодня не проиграли.
– В критические моменты в команде должен быть лидер. Но где же они? Может, ребята говорят без вас?
– Я не могу знать о том, что происходит без меня. Об этом мне не докладывают. К сожалению, на льду я лидеров не вижу, – сказал Браташ.
«Амур» всухую победил «Адмирал» – 3:0. Дорожко отразил все 25 бросков в створ
Ну хоть после 15-го поражения хватило духу на это.