Браташ о 0:3 с «Амуром»: у «Адмирала» проиграло только одно звено.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ обвинил одно звено команды в поражении от «Амура » (0:3) в матче FONBET КХЛ.

Отметим, что с полезностью «минус 2» матч закончили форварды Павел Шэн , Никита Сошников и Степан Старков , а также защитник Семен Ручкин . Одну шайбу «Адмирал» пропустил в меньшинстве.

– Сегодня мне было стыдно за команду. Значит, я не справился, не подготовил команду к этой важной игре. Беру на себя ответственность.

– Болельщики во Владивостоке редко свистят в адрес «Адмирала», но сегодня это было заметно. Что делать‑то? Как выходить из ситуации? Сезон‑то не закончен.

– Да, мы ломаем над этим голову каждый день. И работаем, и делаем все, что можем. Но, как видите, не помогает. Хотя надо сказать, что три из четырех звеньев не проиграли сегодня. Они сыграли 0:0.

Проиграло только одно звено. И они же убили все большинство, которого у нас было достаточно много. Так что здесь не все сыграли провально. Три звена сегодня не проиграли.

– В критические моменты в команде должен быть лидер. Но где же они? Может, ребята говорят без вас?

– Я не могу знать о том, что происходит без меня. Об этом мне не докладывают. К сожалению, на льду я лидеров не вижу, – сказал Браташ.

