Маршанд сыграет за Канаду в 1/4 финала ОИ, сказал Купер. Форвард «Флориды» провел 9 минут на турнире – в 1-й игре
Брэд Маршанд сыграет за сборную Канады в четвертьфинале Олимпиады.
Нападающий Брэд Маршанд сыграет за сборную Канады в четвертьфинале Олимпиады-2026, заявил главный тренер команды Джон Купер.
37-летний хоккеист «Флориды» провел на турнире один матч – с Чехией (5:0) в первом туре группового раунда. Он сделал голевую передачу за 9:29 на льду.
Отметим, что Канада встретится в 1/4 финала с победителем пары Чехия – Дания. Игра состоится 18 февраля.
Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США – 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
А вот когда будет гораздо более вязкая и сложная игра, как в ПО, и особенно с американцами, тут Маршанд и пригодится.