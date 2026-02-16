Маршанд сыграет за Канаду в 1/4 финала ОИ, сказал Купер. Форвард «Флориды» провел 9 минут на турнире – в 1-й игре

Брэд Маршанд сыграет за сборную Канады в четвертьфинале Олимпиады.

Нападающий Брэд Маршанд сыграет за сборную Канады в четвертьфинале Олимпиады-2026, заявил главный тренер команды Джон Купер .

37-летний хоккеист «Флориды » провел на турнире один матч – с Чехией (5:0) в первом туре группового раунда. Он сделал голевую передачу за 9:29 на льду.

Отметим, что Канада встретится в 1/4 финала с победителем пары Чехия – Дания. Игра состоится 18 февраля.

Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США – 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место