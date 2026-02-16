  • Спортс
  Савельев о возможных тренерах России на ОИ-2026: «Козлов, Разин и Ротенберг. СКА показывал наиболее североамериканский стиль в последних сезонах КХЛ»
Савельев о возможных тренерах России на ОИ-2026: «Козлов, Разин и Ротенберг. СКА показывал наиболее североамериканский стиль в последних сезонах КХЛ»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев назвал тренеров, которые могли бы возглавить сборную России на Олимпиаде-2026.

«На этой Олимпиаде, которая проходит с игроками НХЛ, многие сборные перешли на более агрессивный стиль игры. Намного больше силовых приемов совершается. И в принципе характер игры более жесткий. Предел допустимого до фиксации нарушения правил значительно выше, чем в КХЛ. Канадцы, финны, швейцарцы и чехи играют в силовой хоккей.

В связи с этим становится вопрос, кто был бы подходящим кандидатом для сборной России на таких Играх. На первом месте для меня Виктор Козлов из «Салавата Юлаева». Потому что он уважаем среди игроков НХЛ в том числе. Уверен, что он смог бы отойти от своей «юлаевской» модели, дав хоккеистам из Северной Америки играть в более жестком стиле. То есть, добавить физической игры, что необходимо.

Еще отметил бы Андрея Разина, у которого хороший ин-гейм-менеджмент. Он умеет переключаться во время ответственных матчей и менять игру, если что-то идет не так.

Если говорить откровенно, то наиболее североамериканский стиль в последних сезонах КХЛ показывал СКА Романа Ротенберга. Там были свои огрехи, но в целом такая модель игры была бы действенной на этой Олимпиаде при еще большем внимании к деталям», – сказал Савельев.

Ротенберг о Кубке Патриарха по хоккею с мячом на Красной площади: «Для «Красной Машины-Юниор» играть в таком турнире – большая честь. Хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
28 комментариев
что в этом списке делают Разин и Козлов?!
Ответ Costigan
что в этом списке делают Разин и Козлов?!
Да. Назаров, Кожевников и Плющев должны быть
Ответ Costigan
что в этом списке делают Разин и Козлов?!
Харатьяна не хватает ещё
вызывайте уже Савельеву, там плохо всё походу...))
в Крефельде перекрестились, прочитав новость - вовремя избавились от столь ценного специалиста. а мог бы ведь и к ним привезти патриарха тренерского цеха))
Есть только один тренер для сборной - Роман Борисович Ротенебнрг и только потому, что Адам Кадыров не интересуется хоккеем, к сожалению
Ответ drugoon
Есть только один тренер для сборной - Роман Борисович Ротенебнрг и только потому, что Адам Кадыров не интересуется хоккеем, к сожалению
Или к счастью
Ответ Mackxs
Или к счастью
Зря ты так, медали к нему так и липнут
Ну да, только за Аншлаговича всю работу делали Корешков и К.
Жертва албанских башибузуков до сих пор думает, что СССР выиграл Суперсерию-1972.
Может, с Кубком Канады-1981 перепутал.
Роман ведь 100% просмотр своих 800 игр как раз с 5-месячного возраста начал.
Ответ Ренат Ильясов
Ну да, только за Аншлаговича всю работу делали Корешков и К. Жертва албанских башибузуков до сих пор думает, что СССР выиграл Суперсерию-1972. Может, с Кубком Канады-1981 перепутал. Роман ведь 100% просмотр своих 800 игр как раз с 5-месячного возраста начал.
Ренат, там у тебя плакат с Роман Борисычем над кроватью покосился, беги поправляй))
Как же вы задолбали своими "если бы да кабы". Нет здесь сборной России, и неизвестно когда будет, мечтатели хреновы
Ответ Геннадий Томилин
Как же вы задолбали своими "если бы да кабы". Нет здесь сборной России, и неизвестно когда будет, мечтатели хреновы
Ты неправ! Есть тренер высочайшего уровня Ротенберг Роман Борисович. Есть сборная России, которую он успешно возглавляет ( для конспирации имеет название Россия25), постоянно на кубок 1 канала «рвет» грандов мирового хоккея: Казахстан и Беларусь.
Ответ NNM
Ты неправ! Есть тренер высочайшего уровня Ротенберг Роман Борисович. Есть сборная России, которую он успешно возглавляет ( для конспирации имеет название Россия25), постоянно на кубок 1 канала «рвет» грандов мирового хоккея: Казахстан и Беларусь.
😂👍
Больше его не спрашивайте, тест не прошел, количество приспособленцев и без него зашкаливает.
Ответ Angelgirl
Больше его не спрашивайте, тест не прошел, количество приспособленцев и без него зашкаливает.
Тест хомяков со спортса чтоли?)
Ну, он точно гадости желает, судя по одной из кандидатур.
Ротенберг в этом списке как белая ворона.
Сразу вспомнился мем про курсы французского языка в Балашихе: чего, ### (блин)? 😁
Рекомендуем