Савельев о возможных тренерах России на ОИ-2026: «Козлов, Разин и Ротенберг. СКА показывал наиболее североамериканский стиль в последних сезонах КХЛ»

Савельев о возможных тренерах России на ОИ-2026: Козлов, Разин и Ротенберг.

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев назвал тренеров, которые могли бы возглавить сборную России на Олимпиаде-2026.

«На этой Олимпиаде, которая проходит с игроками НХЛ, многие сборные перешли на более агрессивный стиль игры. Намного больше силовых приемов совершается. И в принципе характер игры более жесткий. Предел допустимого до фиксации нарушения правил значительно выше, чем в КХЛ. Канадцы, финны, швейцарцы и чехи играют в силовой хоккей.

В связи с этим становится вопрос, кто был бы подходящим кандидатом для сборной России на таких Играх. На первом месте для меня Виктор Козлов из «Салавата Юлаева». Потому что он уважаем среди игроков НХЛ в том числе. Уверен, что он смог бы отойти от своей «юлаевской» модели, дав хоккеистам из Северной Америки играть в более жестком стиле. То есть, добавить физической игры, что необходимо.

Еще отметил бы Андрея Разина , у которого хороший ин-гейм-менеджмент. Он умеет переключаться во время ответственных матчей и менять игру, если что-то идет не так.

Если говорить откровенно, то наиболее североамериканский стиль в последних сезонах КХЛ показывал СКА Романа Ротенберга . Там были свои огрехи, но в целом такая модель игры была бы действенной на этой Олимпиаде при еще большем внимании к деталям», – сказал Савельев.

Ротенберг о Кубке Патриарха по хоккею с мячом на Красной площади: «Для «Красной Машины-Юниор» играть в таком турнире – большая честь. Хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой»