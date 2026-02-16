«Амур» всухую победил «Адмирал» – 3:0. Дорожко отразил все 25 бросков в створ
«Амур» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Амур» на выезде оказался сильнее «Адмирала» (3:0). Голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил все 25 бросков в створ ворот.
«Амур» прервал серию из трех поражений и занимает девятое место на Востоке, набрав 47 очков за 56 игр. Отставание от зоны плей-офф – 8 баллов при игре в запасе.
«Адмирал» проиграл шестой матч подряд и находится на последней позиции в Восточной конференции, набрав 38 очков за 55 игр.
Следующий матч «Амур» проведет в гостях 18 февраля с «Сибирью», «Адмирал» 20 февраля сыграет в гостях с «Автомобилистом».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24489 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем