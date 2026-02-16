  • Спортс
  • Плющев о проблемах российского хоккея: «В КХЛ защитники из-за правила трех секунд отбрасываются и ломают игру. Следствие – у центров нет развития, все завязано на примитив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал причины отставания российского хоккея от ведущих сборных мира.

– В чем причина нашего отставания – по вашей версии?

– Уже говорил о том, насколько вредно абсолютно искусственное правило трех секунд (защитникам в КХЛ нельзя находиться с шайбой в трапеции за своими воротами дольше трех секунд, правило введено перед сезоном-2023/24 – Спортс’‘). Оно ломает все начало атаки, заставляет хоккеистов отказываться от шайбы, все упрощать, играть через заброс.

Посмотрите, как у лучших сборных на Олимпиаде работают защитники – их первый пас формирует всю картинку игры. В КХЛ защитники из-за правила трех секунд – словно из другого вида спорта – отбрасываются и, наоборот, эту игру ломают.

Как следствие, в КХЛ по-другому вынуждены играть и центральные нападающие, у них нет игрового развития, все завязано на примитивные действия. А ведь роль центрфорвардов в хоккее – ключевая, они связывают все зоны, рисуют всю картину.

Возьмите сборную Канады. Там половина нападающих – центрфорварды, из них состоит все первое звено во главе с Макдэвидом и Маккинноном. Качественный центральный способен гибко сыграть на любой позиции, кроме вратарской – это хоккейная аксиома.

Во многом именно поэтому Канада – самая глубокая команда, фаворит номер один, – сказал Плющев.

Плющев сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «В Италии видим во многом советский хоккей. Мы же опустились до мусорного канадского из 70-80-х. У сборной КХЛ будут проблемы даже с Данией»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24489 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Плющев ,а чего защитникам за своими воротами дремать с шайбой -выезжай из-за них да отдавай передачи точные напам своим ,главное что бы они открывались для этого !
Они отбрасываются из-за низкого технического мастерства и плохой тактической обученности.
Технически слабые ,вот и отбрасываются. Обучать надо лучше.
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Технически слабые ,вот и отбрасываются. Обучать надо лучше.
В КХЛ играют те кто хочет заработать и особо не напрягаться , либо кто пытается нащупать свою игру вернуть былую форму, кто то здесь прижился играть, по типу Да Косты, Буше.Проспекты которые выстреливают и хотят развиваться их сразу же забирают, то есть лучших игроков, либо сами уезжают.
Нхл немного другое мировоззрение ты туда приезжаешь играешь , пашешь , или уходишь обратно в свою кабуру, поэтому даже средний игрок КХЛ при должном подходе может выжать из себя достаточно для того что бы играть в нхл, и показывать результат ,не все хотят трудиться, не каждому тренеру подойдёт тот или иной игрок, а еще не мало важный фактор психология. Про обучать это такой бред, я считаю если человек хочет он сделает все, сейчас есть достаточно мастеров, семинаров, видео, катков, можно отрабатывать и заниматься самостоятельно, у нас сами тренера и закапывают своим игроков, по типу : Ты не Макдэвид не делай так, так не нужно играть, ты не станешь таким , тебе это не надо. Вся российская школа построена на том что бы в России не было новых Дацюков, Малкиных, Овечкиных, потому что не выгодно, это зависть, каждый великий игрок прошлого тянет на себя одеяло мол что он великий и таких больше не будет. Еще лучше когда в комитете спорта сидит человек который продвигает своих бестолковых сыновей, или родственников и закапывает таланты всеми способами, почему ваш ребёнок должен играть а мой нет, чем он хуже. Этот вид спорта не для бедных.
И чё. Пусть быстрее соображают, нечего там за воротами стоять и ждать чего-то
А разве Ларину не сказали, что Маккиннон с МакДэвидом лишь единственную игру в одном звене провели на нынешнем олимпийском турнире?
Ответ Ренат Ильясов
А разве Ларину не сказали, что Маккиннон с МакДэвидом лишь единственную игру в одном звене провели на нынешнем олимпийском турнире?
Они и с Францией периодически выходили вместе.
Так может думать надо быстрее? Как в НХЛ?
