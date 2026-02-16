Фиале успешно прооперировали левую ногу. Форвард «Лос-Анджелеса» выбыл до конца сезона после столкновения с Уилсоном в матче Олимпиады
Кевину Фиале из «Лос-Анджелеса» успешно прооперировали левую ногу.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала успешно перенес операцию на левой ноге, сообщила пресс-служба клуба.
29-летний форвард пропустит остаток сезона после столкновения с Томом Уилсоном в матче Швейцария – Канада (1:5) на групповом этапе Олимпиады.
Фиалу увезли со льда на носилках, нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету швейцарца 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «минус 11».
Дэйли рассказал, может ли НХЛ запретить допуск игроков на Олимпиаду после травмы Фиалы: «Нет, скорее всего. Рано об этом говорить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Лос-Анджелеса»
Ну уровень медицины и реабилитации не сравнить, дай бог все будет хорошо и продолжит радовать болельщиков
Тоже довелось видеть как люди с такой штукой проходят реабилитацию... жутковато !
Здоровья Кевину ! Дай бог к ноябрю/декабрю полностью восстановиться !