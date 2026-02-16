Фиале успешно прооперировали левую ногу. Форвард «Лос-Анджелеса» выбыл до конца сезона после столкновения с Уилсоном в матче Олимпиады

Кевину Фиале из «Лос-Анджелеса» успешно прооперировали левую ногу.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Кевин Фиала успешно перенес операцию на левой ноге, сообщила пресс-служба клуба.

29-летний форвард пропустит остаток сезона после столкновения с Томом Уилсоном в матче Швейцария – Канада (1:5) на групповом этапе Олимпиады.

Фиалу увезли со льда на носилках, нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету швейцарца 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «минус 11».

