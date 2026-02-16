  • Спортс
  Фиале успешно прооперировали левую ногу. Форвард «Лос-Анджелеса» выбыл до конца сезона после столкновения с Уилсоном в матче Олимпиады
Фиале успешно прооперировали левую ногу. Форвард «Лос-Анджелеса» выбыл до конца сезона после столкновения с Уилсоном в матче Олимпиады

Кевину Фиале из «Лос-Анджелеса» успешно прооперировали левую ногу.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала успешно перенес операцию на левой ноге, сообщила пресс-служба клуба.

29-летний форвард пропустит остаток сезона после столкновения с Томом Уилсоном в матче Швейцария – Канада (1:5) на групповом этапе Олимпиады.

Фиалу увезли со льда на носилках, нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету швейцарца 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «минус 11».

Дэйли рассказал, может ли НХЛ запретить допуск игроков на Олимпиаду после травмы Фиалы: «Нет, скорее всего. Рано об этом говорить»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24489 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Лос-Анджелеса»
теперь Панаре будет сложнее помогать Кингс.
перелом голени, есть такая инфа.
Ответ Б.И.С.
перелом голени, есть такая инфа.
Плохо, противный перелом. Я ломал, без последствий не обошлось.
Ну уровень медицины и реабилитации не сравнить, дай бог все будет хорошо и продолжит радовать болельщиков
Ответ bes_na_tatami
Плохо, противный перелом. Я ломал, без последствий не обошлось. Ну уровень медицины и реабилитации не сравнить, дай бог все будет хорошо и продолжит радовать болельщиков
ещё надо учитывать, что операцию просто так не делают. т.е. это не просто плохой перелом, а очень плохой. будем, конечно, надеяться на квалификацию врачей.
Да уж... если у него перелом голени это надолго.
Тоже довелось видеть как люди с такой штукой проходят реабилитацию... жутковато !
Здоровья Кевину ! Дай бог к ноябрю/декабрю полностью восстановиться !
Дэйли рассказал, может ли НХЛ запретить допуск игроков на Олимпиаду после травмы Фиалы: «Нет, скорее всего. Рано об этом говорить»
15 февраля, 17:43
Фиала выбыл до конца сезона после столкновения с Уилсоном в матче Швейцария – Канада. Форварду «Лос-Анджелеса» предстоит операция
14 февраля, 16:47
Уилсон назвал «невезением» эпизод с травмой Фиалы, которого увезли со льда на носилках после их столкновения. Хишир согласился: «Не увидел никакого умысла. Канадцы тоже стучали клюшками»
14 февраля, 04:40
