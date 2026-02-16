Даути о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Он писал мне из Мексики, я с ним еще не говорил. Артемий – отличный игрок, я очень рад этому переходу»
Даути о Панарине в «Лос-Анджелесе»: он писал мне из Мексики, отличный игрок.
Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути прокомментировал обмен Артемия Панарина в «Кингс» из «Рейнджерс».
34-летний форвард перешел в новый клуб 4 февраля, но не успел присоединиться к команде до паузы на Олимпиаду.
«Я еще не говорил с ним после обмена, хотя он написал мне, он был в Мексике. Я очень рад этому переходу, так как он отличный игрок», – сказал Даути.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Шутишь? Один Акапулько, чего стоит!
Интересно, он смску написал или освоил мессенджер ради новой команды
а мне интересно что он в Мексике забыл.
То же самое что и Овечкин в Дубае. Отдыхает.
