Даути о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Он писал мне из Мексики, я с ним еще не говорил. Артемий – отличный игрок, я очень рад этому переходу»

Даути о Панарине в «Лос-Анджелесе»: он писал мне из Мексики, отличный игрок.

Защитник «Лос-Анджелеса » Дрю Даути прокомментировал обмен Артемия Панарина в «Кингс» из «Рейнджерс».

34-летний форвард перешел в новый клуб 4 февраля, но не успел присоединиться к команде до паузы на Олимпиаду.

«Я еще не говорил с ним после обмена, хотя он написал мне, он был в Мексике. Я очень рад этому переходу, так как он отличный игрок», – сказал Даути.

