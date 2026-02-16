Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»
Фил Эспозито: позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде.
Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито высказался о недопуске России на олимпийский хоккейный турнир.
Национальные команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах решением ИИХФ.
«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпиаде в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – сказал Эспозито.
Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24489 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
163 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тебя местная соя сейчас заклюёт, что ты выполняешь кремлёвский заказ, бгг
Израиль устраивает геноцид - норм.
Америка бомбит кого хочет, может выкрасть президента другого государства и тоже - все отлично!