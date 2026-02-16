  • Спортс
  Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»
Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»

Фил Эспозито: позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде.

Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито высказался о недопуске России на олимпийский хоккейный турнир.

Национальные команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах решением ИИХФ.

«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпиаде в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – сказал Эспозито.

Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24489 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Фил, но местные болельщики сборных США и Канады, живущие в Рязани и Вологде, же рассказали нам, что все правильно, что России нет.
Ответ ПаркПобеды
Фил, но местные болельщики сборных США и Канады, живущие в Рязани и Вологде, же рассказали нам, что все правильно, что России нет.
Вон, сверху уже набежали
Ответ ПаркПобеды
Фил, но местные болельщики сборных США и Канады, живущие в Рязани и Вологде, же рассказали нам, что все правильно, что России нет.
думаю, это жители незалэжной, под видом рязанских
Ничего не понимает это Фил в хоккее.Вот тут на Спортсе "авторитетные" комментаторы пишут, что отсутствия России никто не ощущает, а турнир даже лучше стал.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ничего не понимает это Фил в хоккее.Вот тут на Спортсе "авторитетные" комментаторы пишут, что отсутствия России никто не ощущает, а турнир даже лучше стал.
Ага, особенно "хороша" Франция, которая заменила Россию, услада для глаз видеть ее игру
Ответ Diyas
Ага, особенно "хороша" Франция, которая заменила Россию, услада для глаз видеть ее игру
Десять шайб чистая случайность
Я не так давно писал и упоминал именно Фила Эспозито. В том ключе, что настоящие спортсмены - хотят соревноваться с лучшими. Было жесткое противостояние систем, мы их считали капиталистами и мировым злом, а они нас считали красными коммуняками и недоделками. И именно поэтому мы должны были встретиться на льду и выяснить кто круче. Было ли это жестко? О да, там не то что клюшки, там кости трещали и хрустели. Но лучшие хотели биться с лучшими. И после игры, какой бы она ни была, пожать друг другу руки и сказать: мужик, ты круто бился, надо будет как-нибудь повторить. Не могу себе представить, чтобы Эспозито сказал: не хотим выходит на лед против Харламова и Третьяка, потому что не разделяем их политических взглядов. Тьфу.
Ответ NoThanks
Я не так давно писал и упоминал именно Фила Эспозито. В том ключе, что настоящие спортсмены - хотят соревноваться с лучшими. Было жесткое противостояние систем, мы их считали капиталистами и мировым злом, а они нас считали красными коммуняками и недоделками. И именно поэтому мы должны были встретиться на льду и выяснить кто круче. Было ли это жестко? О да, там не то что клюшки, там кости трещали и хрустели. Но лучшие хотели биться с лучшими. И после игры, какой бы она ни была, пожать друг другу руки и сказать: мужик, ты круто бился, надо будет как-нибудь повторить. Не могу себе представить, чтобы Эспозито сказал: не хотим выходит на лед против Харламова и Третьяка, потому что не разделяем их политических взглядов. Тьфу.
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Рабко
Комментарий скрыт
Может да, может нет. Этот вопрос меня вообще не интересует....
Старый Фил борозды не портит...
Ответ samks-42
Старый Фил борозды не портит...
Плюнул в душу Гашеку.
Ответ Evgen Vynokurov
Плюнул в душу Гашеку.
У того нет души, старик!
Ты что, Фил, такое говоришь?
Тебя местная соя сейчас заклюёт, что ты выполняешь кремлёвский заказ, бгг
Большое уважение Эспозито! Ещё в бытность игрока "за словом в карман не лез", всегда говорил, что думал! Молодец!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Большое уважение Эспозито! Ещё в бытность игрока "за словом в карман не лез", всегда говорил, что думал! Молодец!
Комментарий скрыт
Ответ Ренат Ильясов
Комментарий скрыт
У вас очень бурная фантазия, не пробывали себя в фант.романах?
Фил, ни че го ты не понимаешь. Зато мы увидели лягушек на льду.
Ответ Дмитрий Петров_1117038988
Фил, ни че го ты не понимаешь. Зато мы увидели лягушек на льду.
Комментарий скрыт
Ответ Latvietis11
Комментарий скрыт
Ты то лучше знаешь, чем как-то Эспозито
Получает титул "наш слон дня"
Ответ Andy93
Получает титул "наш слон дня"
х.з., там сумоист сильный конкурент за титул.
А потом говорят спорт вне политики и прочую чушь.
Израиль устраивает геноцид - норм.
Америка бомбит кого хочет, может выкрасть президента другого государства и тоже - все отлично!
Ответ Zinedine Zidane_1116969233
А потом говорят спорт вне политики и прочую чушь. Израиль устраивает геноцид - норм. Америка бомбит кого хочет, может выкрасть президента другого государства и тоже - все отлично!
И кто в этом виноват? Почему Россию отстраняют а Америку нет?
Ответ trlkam
И кто в этом виноват? Почему Россию отстраняют а Америку нет?
потому что Мок шавка Америки
Наконец-то адекватная оценка происходящего. Мудрость.
Рекомендуем