Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»

Фил Эспозито: позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде.

Бывший нападающий сборной Канады , член Зала хоккейной славы Фил Эспозито высказался о недопуске России на олимпийский хоккейный турнир.

Национальные команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах решением ИИХФ.

«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпиаде в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – сказал Эспозито.

