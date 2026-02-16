«Эдмонтон» не планирует усиливать защиту на дедлайне. Клуб идет 26-м в НХЛ по пропущенным шайбам (Фрэнк Серавалли)

«Эдмонтон» не планирует усиливать защиту на дедлайне.

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, «Эдмонтон » не планирует усиливать защиту на дедлайне обменов (6 марта).

Сообщается, что канадский клуб рассчитывает на прогресс действующих игроков и ставит в приоритет усиление других позиций.

«Ойлерс» идут на шестом месте в Западной конференции, набрав 64 очка за 58 матчей. Клуб пропустил 191 шайбу – 26-е место в НХЛ по этому показателю.

По данным PuckPedia, у клуба будет чуть менее 3 млн долларов свободных средств к дедлайну.