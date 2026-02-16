«Эдмонтон» не планирует усиливать защиту на дедлайне. Клуб идет 26-м в НХЛ по пропущенным шайбам (Фрэнк Серавалли)
«Эдмонтон» не планирует усиливать защиту на дедлайне.
По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, «Эдмонтон» не планирует усиливать защиту на дедлайне обменов (6 марта).
Сообщается, что канадский клуб рассчитывает на прогресс действующих игроков и ставит в приоритет усиление других позиций.
«Ойлерс» идут на шестом месте в Западной конференции, набрав 64 очка за 58 матчей. Клуб пропустил 191 шайбу – 26-е место в НХЛ по этому показателю.
По данным PuckPedia, у клуба будет чуть менее 3 млн долларов свободных средств к дедлайну.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24487 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Sports 1440
Да ну? Только позавчера Стауффер у себя в подкасте говорил, что Эдмонтон переключился с крайних нападающих на усиление защиты.
Играют по бразильской системе))
