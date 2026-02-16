  • Спортс
  • Ротенберг о Кубке Патриарха по хоккею с мячом на Красной площади: «Для «Красной Машины-Юниор» играть в таком турнире – большая честь. Хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой»
68

Ротенберг о Кубке Патриарха по хоккею с мячом на Красной площади: «Для «Красной Машины-Юниор» играть в таком турнире – большая честь. Хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой»

«Красная Машина-Юниор» сыграет в Кубке Патриарха на Красной площади.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что академия «Красная Машина-Юниор» сыграет на Кубке Патриарха по хоккею с мячом.

«Как основатель академии «Красная Машина-Юниор» поздравляю ребят, их тренеров и родителей с предстоящим 16-м розыгрышем Кубка Святейшего Патриарха на Красной площади. Играть в таком турнире и в таком месте – большая честь и ответственность!

В «Красной Машине-Юниор» мы хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой. Русский хоккей дает сильный фундамент: вы много двигаетесь, работает все тело, укрепляется дыхательная система, растет выносливость.

Большой лед учит скольжению и чувству пространства, игра с мячом требует точности в каждом движении, грамотных передач и ударов, умения держать высокий темп и быстро принимать решения. Все это потом напрямую помогает и на площадке в хоккее с шайбой.

Такие турниры сохраняют наши спортивные традиции и по-настоящему развивают детей. Желаю вам играть смело, честно, с уважением к сопернику и получать удовольствие от каждого выхода на лед!» – сказал Ротенберг.

Ротенберг откроет арену «Красная Машина» в Перми и проведет мастер-класс: «Берем лучшее из мировых методик и передаем молодому поколению»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Федерации хоккея с мячом России
logoКрасная Машина-Юниор
детский хоккей
logoРоман Ротенберг
ФХМР
logoКХЛ
logoДинамо Москва
религия
патриарх Кирилл
68 комментариев
Где же еще проводить кубок Патриарха по хоккею с мячом, как не у некрополя, с 200-ми захороненными красноармейцами и мумией их фараона, которые уничтожали московский Патриархат?! Это какое то бинго, товарищи)
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Где же еще проводить кубок Патриарха по хоккею с мячом, как не у некрополя, с 200-ми захороненными красноармейцами и мумией их фараона, которые уничтожали московский Патриархат?! Это какое то бинго, товарищи)
Это повод задуматься о религии. Вернее, о менеджерах одной из конкурирующих ее ветвей)
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Где же еще проводить кубок Патриарха по хоккею с мячом, как не у некрополя, с 200-ми захороненными красноармейцами и мумией их фараона, которые уничтожали московский Патриархат?! Это какое то бинго, товарищи)
Товарищи?? ты тоже из ихних? :)
Что я сейчас прочитал?
Ответ Леха Нету
Что я сейчас прочитал?
Российскую реальность в 2026
Ответ Леха Нету
Что я сейчас прочитал?
То, что Олимпиада это всё фигня. То, что Кубок Святейшего Патриарха в 16-й раз - это честь и отвественность. То, чо они играют в какой-то смешной хоккей - смесь бенди и хоккея. То, что...
действительно бред какой-то...
Как бы от такого зрелища Ленин не замироточил...
Ответ Renki
Как бы от такого зрелища Ленин не замироточил...
Как бы он не проснулся
Ответ Renki
Как бы от такого зрелища Ленин не замироточил...
В ворота Ильича надо ставить !!!
Мне иногда кажется, что Ротен - на зарплате в спорце сидит. Он создает такие инфоповоды, которые даже представить себе сложно. А у него - получается легко и непринужденно...
Ответ NoThanks
Мне иногда кажется, что Ротен - на зарплате в спорце сидит. Он создает такие инфоповоды, которые даже представить себе сложно. А у него - получается легко и непринужденно...
Ну он лучший инфлюенсер спортса в таком случае!)) Топ👍🏻
Ответ NoThanks
Мне иногда кажется, что Ротен - на зарплате в спорце сидит. Он создает такие инфоповоды, которые даже представить себе сложно. А у него - получается легко и непринужденно...
Не он на зарплате, а спортц у него.
Роман возрождает симбиозы. Лучший симбиоз, который у него получился - это симбиоз дилетанта и болтуна).
Кубок святейшего патриарха?? Это чё за хрень такая?🤔 Кто нибудь остановите его… плиз
Ответ leon01
Кубок святейшего патриарха?? Это чё за хрень такая?🤔 Кто нибудь остановите его… плиз
Так там все по правилам - играют кадилом со свечами !
Не удивлюсь, если Йозе и себя уже Патриархом российского хоккея мнит
Ответ Uncle Alexander
Не удивлюсь, если Йозе и себя уже Патриархом российского хоккея мнит
Может и не только российского

Митробуллит наш и всея ИИХФ Иеророман
Где Ротенберг - там дичь, ничего нового. А теперь и наоборот - где дичь, там и Ротенберг
Ответ banchik1
Где Ротенберг - там дичь, ничего нового. А теперь и наоборот - где дичь, там и Ротенберг
— Сеня, ты меня уважаешь?
— Уважаю, но пить не буду
— А под дичь будешь?
— Под дичь буду
— Рома, дичь!
Они там все такие отбитые?
Кощунство какое-то...
