Ротенберг о Кубке Патриарха по хоккею с мячом на Красной площади: «Для «Красной Машины-Юниор» играть в таком турнире – большая честь. Хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой»

«Красная Машина-Юниор» сыграет в Кубке Патриарха на Красной площади.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что академия «Красная Машина-Юниор » сыграет на Кубке Патриарха по хоккею с мячом.

«Как основатель академии «Красная Машина-Юниор» поздравляю ребят, их тренеров и родителей с предстоящим 16-м розыгрышем Кубка Святейшего Патриарха на Красной площади. Играть в таком турнире и в таком месте – большая честь и ответственность!

В «Красной Машине-Юниор» мы хотим возродить симбиоз русского хоккея и хоккея с шайбой. Русский хоккей дает сильный фундамент: вы много двигаетесь, работает все тело, укрепляется дыхательная система, растет выносливость.

Большой лед учит скольжению и чувству пространства, игра с мячом требует точности в каждом движении, грамотных передач и ударов, умения держать высокий темп и быстро принимать решения. Все это потом напрямую помогает и на площадке в хоккее с шайбой.

Такие турниры сохраняют наши спортивные традиции и по-настоящему развивают детей. Желаю вам играть смело, честно, с уважением к сопернику и получать удовольствие от каждого выхода на лед!» – сказал Ротенберг.

