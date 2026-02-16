Плющев о матче США – Дания на ОИ: «Казалось, что идет битва за Гренландию. Качественный и зрелищный хоккей, датчане почти не уступали»

Плющев о матче США – Дания на ОИ: казалось, что идет битва за Гренландию.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал матч США и Дании (6:3) на Олимпиаде «битвой за Гренландию».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Какие вопросы, тема этой недели – одна, Олимпиада.

– Что для себя отметили?

– Очень яркий старт турнира. Быстрые, жесткие, интересные матчи. Все команды в плане тактики показывают примерно одинаковый хоккей, решающим фактором становится исполнительское мастерство.

Я вам скажу, что для меня такой плотный старт стал сюрпризом.

– Почему?

– Все-таки раньше в мировом хоккее была определенная иерархия. Ряд команд играл с позиции силы, первым номером, тогда как середняки и аутсайдеры отбивались и искали свое счастье в контратаках.

На Играх такой картины не вижу. Все команды, кроме, возможно, Франции, играют в осознанный хоккей – практически нет вбросов, среднюю зону проходят за счет паса, атакующий игрок часто идет лоб в лоб, через обводку, с контролем шайбы.

Посмотрите на матч США – Дания – качественный и зрелищный хоккей, в котором датчане почти не уступили фавориту. Иногда казалось, что идет битва за Гренландию (смеется).

Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч с США