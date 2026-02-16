  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о матче США – Дания на ОИ: «Казалось, что идет битва за Гренландию. Качественный и зрелищный хоккей, датчане почти не уступали»
1

Плющев о матче США – Дания на ОИ: «Казалось, что идет битва за Гренландию. Качественный и зрелищный хоккей, датчане почти не уступали»

Плющев о матче США – Дания на ОИ: казалось, что идет битва за Гренландию.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал матч США и Дании (6:3) на Олимпиаде «битвой за Гренландию».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Какие вопросы, тема этой недели – одна, Олимпиада.

– Что для себя отметили?

– Очень яркий старт турнира. Быстрые, жесткие, интересные матчи. Все команды в плане тактики показывают примерно одинаковый хоккей, решающим фактором становится исполнительское мастерство.

Я вам скажу, что для меня такой плотный старт стал сюрпризом.

– Почему?

– Все-таки раньше в мировом хоккее была определенная иерархия. Ряд команд играл с позиции силы, первым номером, тогда как середняки и аутсайдеры отбивались и искали свое счастье в контратаках.

На Играх такой картины не вижу. Все команды, кроме, возможно, Франции, играют в осознанный хоккей – практически нет вбросов, среднюю зону проходят за счет паса, атакующий игрок часто идет лоб в лоб, через обводку, с контролем шайбы.

Посмотрите на матч США – Дания – качественный и зрелищный хоккей, в котором датчане почти не уступили фавориту. Иногда казалось, что идет битва за Гренландию (смеется).

Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч с США

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24487 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoОлимпиада-2026
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
Политика
logoДональд Трамп
logoСборная Франции по хоккею
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот пусть битва проходит на соревновательную льду, а не на поле боя.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «В Италии видим во многом советский хоккей. Мы же опустились до мусорного канадского из 70-80-х. У сборной КХЛ будут проблемы даже с Данией»
16 февраля, 04:55
Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США – 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место
16 февраля, 03:45
Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»
15 февраля, 21:18
Рекомендуем
Главные новости
Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»
3 минуты назад
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
22 минуты назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
48 минут назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
сегодня, 06:29Видео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
35 минут назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем