Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном. Защитника вызвали на беседу для дачи показаний
Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном.
Защитник Пьерр Кринон встретится с президентом Федерации хоккея Франции Пьером-Ивом Жербо, чтобы дать показания об эпизоде с дракой против Тома Уилсона в матче с Канадой (2:10) на Олимпиаде.
Отмечается, что Кринона могут подвергнуть дисциплинарному взысканию. Хоккеист провоцировал болельщиков, покидая площадку после драки, а также привлек негативное внимание к сборной.
Напомним, драка произошла в концовке встречи третьего тура группового раунда после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил Нэтана Маккиннона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Федерации хоккея Франции
35 комментариев
Но счет легко мог быть 10-0, два гола французов это чистые зевки плюс Биннингтон плохо умеет играть холодным.
И французы уж очень сильно старались быть прямо мягкими, минимум хитов, отбор, блоки, возня у бортов и всё - будто против сборной фарфоровых ваз играли.
Да, очень старались, да, видно было, что четко исполняют план тренера, но план был "вежливо проиграть и не сильно опозориться", а мне кажется, что даже на такой разнице в классе играть по такому плану не нужно
Команда проигрывает, Кринон на эмоциях дал локтя, получил малый штраф, потом с ним закусился Уилсон за Маккиннона, Кринон и ему добавил.
Это отношение к проигрышу, это отношение к партнерам, к результтату, эмоции от игры. Это часть хоккея.
Ой мерзость.