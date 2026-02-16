Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном. Защитника вызвали на беседу для дачи показаний

Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном.

Защитник Пьерр Кринон встретится с президентом Федерации хоккея Франции Пьером-Ивом Жербо, чтобы дать показания об эпизоде с дракой против Тома Уилсона в матче с Канадой (2:10) на Олимпиаде .

Отмечается, что Кринона могут подвергнуть дисциплинарному взысканию. Хоккеист провоцировал болельщиков, покидая площадку после драки, а также привлек негативное внимание к сборной.

Напомним, драка произошла в концовке встречи третьего тура группового раунда после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил Нэтана Маккиннона.

