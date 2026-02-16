  • Спортс
35

Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном. Защитника вызвали на беседу для дачи показаний

Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном.

Защитник Пьерр Кринон встретится с президентом Федерации хоккея Франции Пьером-Ивом Жербо, чтобы дать показания об эпизоде с дракой против Тома Уилсона в матче с Канадой (2:10) на Олимпиаде.

Отмечается, что Кринона могут подвергнуть дисциплинарному взысканию. Хоккеист провоцировал болельщиков, покидая площадку после драки, а также привлек негативное внимание к сборной.

Напомним, драка произошла в концовке встречи третьего тура группового раунда после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил Нэтана Маккиннона.

Друган Овечкина сделал первый хет-трик Горди Хоу в истории Олимпиад – забил, отдал, подрался

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Федерации хоккея Франции
logoПьерр Кринон
logoСборная Франции по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoТом Уилсон
болельщики
драки
logoНХЛ
logoОлимпиада-2026
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да он единственный там рубился как взрослый, остальная сборная играла "ой бы не сильно обосраться ой бы никого не задеть ой такая большая честь играть с Канадой"
Да ладно, первый период ничего так вполне сыграли. Аль вы от матча Франция-Канада реальной зарубы ждали, это же пропасть в классе, кроме 2-3 игроков.
Конечно, не ждал.
Но счет легко мог быть 10-0, два гола французов это чистые зевки плюс Биннингтон плохо умеет играть холодным.
И французы уж очень сильно старались быть прямо мягкими, минимум хитов, отбор, блоки, возня у бортов и всё - будто против сборной фарфоровых ваз играли.
Да, очень старались, да, видно было, что четко исполняют план тренера, но план был "вежливо проиграть и не сильно опозориться", а мне кажется, что даже на такой разнице в классе играть по такому плану не нужно
Ну это бред. Смотреть плюшевый хоккей, где мужики не смеют дать друг другу по лицу, потому что удалят до конца игры это не интересно и скучно. Француз двинул Маккиннону в лицо, за что была в ответ грязь от Уилсона и дальнейший полу замес (дракой полноценной не назвать, но в начале Уилсон знать огреб). И это был самый живой момент игры. В остальное время канадцы как роботы без эмоций вкатывали шайбы. Кринон по сути дал эмоции игре, небольшую историю этим действием, пока остальная команда играла в стиле "ой какая честь получить 10 от мастеров, вот они великие канадцы". Наказывать Кринона глупо
Ответ kornaushenko2000
Ну это бред. Смотреть плюшевый хоккей, где мужики не смеют дать друг другу по лицу, потому что удалят до конца игры это не интересно и скучно. Француз двинул Маккиннону в лицо, за что была в ответ грязь от Уилсона и дальнейший полу замес (дракой полноценной не назвать, но в начале Уилсон знать огреб). И это был самый живой момент игры. В остальное время канадцы как роботы без эмоций вкатывали шайбы. Кринон по сути дал эмоции игре, небольшую историю этим действием, пока остальная команда играла в стиле "ой какая честь получить 10 от мастеров, вот они великие канадцы". Наказывать Кринона глупо
"Смотреть хоккей где мужики не бьют друг друга в лицо, потому что удалят до конца игры не интересно и скучно". А вам точно нужно смотреть хоккей? Смотрите бокс, там за удар в лицо противника, никто не будет удалять с ринга, а даже похвалят.
а кто умер?
Команда проигрывает, Кринон на эмоциях дал локтя, получил малый штраф, потом с ним закусился Уилсон за Маккиннона, Кринон и ему добавил.
Это отношение к проигрышу, это отношение к партнерам, к результтату, эмоции от игры. Это часть хоккея.
Омг.... Тогда выдайте его Канаде - пусть там судят ;)
Сюр какой-то. Порадовались бы за парня, который не ударил лицом в грязь против одного из главных хулиганов нхл, ан нет...
Ну теперь понятно, почему у Франции десятилетиями ничего в хоккее не получается.
Ахаха. Лизуны.
Посадить его за харрасмент и буллинг!
Это самое кринжовое что я прочёл в разделе "хоккей" на спортс. Это кринжовей Борисыча.
Это прям иллюстрация европейского куколдизма)))наказать того , кто не хотел быть жертвой)))
Ой мерзость.
Он хоть бой дал, или должен был как истинный француз поднять белый флаг ?
а мог бы и взасос
Французы веками кошмарили Европу
