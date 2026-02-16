Кросби считает, что Малкин продолжит карьеру: «Он очень хорош и еще долго не остановится. О его прощальном матче в России еще не разговаривали»
Сидни Кросби: Малкин очень хорош, он еще долго не остановится.
Капитан сборной Канады и «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что его одноклубнику Евгению Малкину рано завершать карьеру.
39-летний Малкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. На протяжении всех этих лет он играл за «Пингвинс» вместе с Кросби.
Канадец ответил на вопрос о том, мог бы он поучаствовать в прощальном матче Малкина в России.
«Мы еще не разговаривали об этом. Он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он еще долго не остановится», – сказал Кросби.
Срок действия текущего контракта Малкина с клубом истекает летом. В текущем сезоне на его счету 44 (13+31) очка в 41 матче при полезности «+13».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
