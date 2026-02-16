Кросби считает, что Малкин продолжит карьеру: «Он очень хорош и еще долго не остановится. О его прощальном матче в России еще не разговаривали»

Сидни Кросби: Малкин очень хорош, он еще долго не остановится.

Капитан сборной Канады и «Питтсбурга » Сидни Кросби считает, что его одноклубнику Евгению Малкину рано завершать карьеру.

39-летний Малкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ . На протяжении всех этих лет он играл за «Пингвинс» вместе с Кросби.

Канадец ответил на вопрос о том, мог бы он поучаствовать в прощальном матче Малкина в России.

«Мы еще не разговаривали об этом. Он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он еще долго не остановится», – сказал Кросби.

Срок действия текущего контракта Малкина с клубом истекает летом. В текущем сезоне на его счету 44 (13+31) очка в 41 матче при полезности «+13».