Купер о драке Уилсона в матче с Францией: «В целом эпизод был безобидным. Но для Тома заступиться за партнера – не проблема. Парни готовы на все ради друг друга»

Джон Купер о драке Тома Уилсона в матче с Францией: в целом эпизод безобидный.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о драке с участием Тома Уилсона в матче с Францией (10:2) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Драка Уилсона с защитником французов Пьерром Криноном произошла в концовке встречи . Поводом стало то, что Кринон высоко поднятым локтем встретил канадского нападающего Нэтана Маккиннона. За этот эпизод француз получил 2 минуты штрафа.

«Это важная часть того, что нас объединяет. Парни готовы на все ради друг друга, и за этим приятно наблюдать.

В целом это был довольно безобидный эпизод. Мы привыкли к чему-то гораздо большему.

Но это Уилли, потрясающий хоккеист и отличный парень в раздевалке. Поэтому заступится за партнера для него – не проблема», – сказал Купер.