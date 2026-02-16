  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тралмакс о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Нет ничего невозможного. У латвийцев больше характера, а у шведов – таланта. Вот и посмотрим»
22

Тралмакс о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Нет ничего невозможного. У латвийцев больше характера, а у шведов – таланта. Вот и посмотрим»

Эдуардс Тралмакс: у Латвии больше характера, чем у Швеции.

Форвард сборной Латвии Эдуардс Тралмакс высказался о поражении от Дании (2:4) на хоккейном турнире Олимпиады-2026. 

Дания получила 9-й посев в плей-офф и сыграет с Чехией в предварительном раунде, а Латвия – 10-й и встретится со Швецией. 

– В игре с Данией для меня все было как-то не так. Да, я забил нужный гол, но шайба после этого не ложилась на клюшку, скакала, игра не складывалась. Прозвучит странно, но я настолько хотел забить второй гол в этом матче, чтобы сравнять счет, что в какой-то момент уже упрашивал клюшку принести мне удачу, ожидая свою смену.

– Игры проходят быстро, у вас было девять часов отдыха.

– У всех так, мы не особенные, чтобы дольше отдыхать. На самом деле, в конце третьего периода я чувствовал, что датчане устали, мы пытались на них насесть, забросать. Был один момент, когда я на одну секунду придержал шайбу и хотел бросить позже, но не успел. А ведь мог.

Я сегодня был средним и хорошим игроком. Знаешь, что отличает хорошего игрока от отличного? Отличные игроки используют свои шансы, а я этого не сделал. Быть может, из-за этого я еще не играю в НХЛ.

– Страшно играть со шведами?

– Любую команду можно обыграть, нет ничего невозможного. У латвийцев есть больше характера, а у шведов есть больше таланта. Вот и посмотрим – наш характер и тяжелый труд или их талант, – сказал Тралмакс. 

Текущий сезон 28-летний форвард проводит в АХЛ. У него 44 матча за фарм-клуб «Детройта» («Гранд Рэпидс») и 24 (18+6) очка 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24484 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoОлимпиада-2026
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАХЛ
logoГранд Рэпидс
logoЭдуардс Тралмакс
logoДетройт
logoНХЛ
logoСборная Швеции по хоккею
logoЧемпионат.com
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не похожа эта Швеция на команду, которую Латвия может обыграть. Это не только мастеровитые, но и уже опытные игроки. Смотрел их матч со словаками. Понравилось начало их атаки. Как четко и осмысленно действовали их защитники. Замедляли и ускоряли игру. Класс!
Ответ ТимТалер
Не похожа эта Швеция на команду, которую Латвия может обыграть. Это не только мастеровитые, но и уже опытные игроки. Смотрел их матч со словаками. Понравилось начало их атаки. Как четко и осмысленно действовали их защитники. Замедляли и ускоряли игру. Класс!
По опыту и мастерству вопросов нет. Но, например, чёткого защитника Карлссона я видел достаточно в этом году. Может, первый пас у него и хорош для ускорения, но в чужой зоне он только замедляет. Долго думает, плохо принимает даже удобные пасы, до ворот практически не добрасывает. У него действительно неплохо получается пауза (замедление) и потом какая-нибудь интересная передача. Но если надо сыграть (принять решение) быстро, то тут проблемки. Хотя, безусловно, игра Тре Крунур не на нём одном держится, но прям безупречной она не представляется. Лёд покажет.
Ответ Pitts
По опыту и мастерству вопросов нет. Но, например, чёткого защитника Карлссона я видел достаточно в этом году. Может, первый пас у него и хорош для ускорения, но в чужой зоне он только замедляет. Долго думает, плохо принимает даже удобные пасы, до ворот практически не добрасывает. У него действительно неплохо получается пауза (замедление) и потом какая-нибудь интересная передача. Но если надо сыграть (принять решение) быстро, то тут проблемки. Хотя, безусловно, игра Тре Крунур не на нём одном держится, но прям безупречной она не представляется. Лёд покажет.
ЭК65 это сейчас только деф 3-ей пары и второе большинство.. совсем другие уже защитники основные
Не вижу в составе сборной Латвии хоккеиста с фамилией Копатис)
Ответ sancho81
Не вижу в составе сборной Латвии хоккеиста с фамилией Копатис)
Или Копецкис
Там что со шведами, что с чехами, результат что для латышей, что для датчан один.
Если шведы не пройдут Латвию, то Хэлэма надо сразу увольнять. По поводу характера, ну есть Ландескук и Хэдман эти ребята чемпионы так что могут зарядить команду.
Ответ K0run
Если шведы не пройдут Латвию, то Хэлэма надо сразу увольнять. По поводу характера, ну есть Ландескук и Хэдман эти ребята чемпионы так что могут зарядить команду.
да никто его не уволит до ЧМ, не было такого ни разу
но там Грёнборг возвращается на сл.год
Ответ vendigo
да никто его не уволит до ЧМ, не было такого ни разу но там Грёнборг возвращается на сл.год
ВОт бордач усач нужен при нём шведы играли хорошо. Но есть ньюанс, в воротах был король Генри Лунквитс, а сейчас Маркстрём позорник, почему не Вальстед не понятно.
Вылетят как пробки
Шансов мало против обоих вариантов, но они всегда есть.
Иногда, Порядок бьёт Класс.
Смелый и харизматичный латвийский чихуахуа против вялого и бесхарактерного шведского льва. Посмотрим
Ответ Александр Максаков
Смелый и харизматичный латвийский чихуахуа против вялого и бесхарактерного шведского льва. Посмотрим
курляндский той, чей контракт в ахл( кстати офигенная лига, сильнейшаяконечно)))) кончается летом 2026 и потом обратно в нищету, что то посмел сказать))))
Комментарий удален пользователем
Ответ Bubnov_
Комментарий удален пользователем
Раз в 20 лет и картошка стреляет
Ответ Аль Шинник
Раз в 20 лет и картошка стреляет
Там скорее Сало проскальзывает :)
Нет. Я хоть и за Латвию со Словакией на этом турнире. Но шансов мало. Максимум поставят автобус и проиграют достойно в одну шайбу, как в Сочи 2014 против Канады. И то если Шилов будет на голове стоять (ну или Мерзликин, смотря кого поставят на старт). Хотя вратари у шведов мягко говоря не блещут на этом турнире. Может получится ерунда какая нибудь, как с белорусами в 2002
Надеюсь, шведы просто растопчут латышей
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Витолиньш о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Мы всегда выбираем самые тернистые пути. Не знаю, правильно ли сняли Шилова в матче с Данией»
16 февраля, 06:30
Плющев сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «В Италии видим во многом советский хоккей. Мы же опустились до мусорного канадского из 70-80-х. У сборной КХЛ будут проблемы даже с Данией»
16 февраля, 04:55
Рекомендуем
Главные новости
Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»
2 минуты назад
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
21 минуту назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
47 минут назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
сегодня, 06:29Видео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
34 минуты назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем