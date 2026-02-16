Тралмакс о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Нет ничего невозможного. У латвийцев больше характера, а у шведов – таланта. Вот и посмотрим»

Эдуардс Тралмакс: у Латвии больше характера, чем у Швеции.

Форвард сборной Латвии Эдуардс Тралмакс высказался о поражении от Дании (2:4) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Дания получила 9-й посев в плей-офф и сыграет с Чехией в предварительном раунде, а Латвия – 10-й и встретится со Швецией.

– В игре с Данией для меня все было как-то не так. Да, я забил нужный гол, но шайба после этого не ложилась на клюшку, скакала, игра не складывалась. Прозвучит странно, но я настолько хотел забить второй гол в этом матче, чтобы сравнять счет, что в какой-то момент уже упрашивал клюшку принести мне удачу, ожидая свою смену.

– Игры проходят быстро, у вас было девять часов отдыха.

– У всех так, мы не особенные, чтобы дольше отдыхать. На самом деле, в конце третьего периода я чувствовал, что датчане устали, мы пытались на них насесть, забросать. Был один момент, когда я на одну секунду придержал шайбу и хотел бросить позже, но не успел. А ведь мог.

Я сегодня был средним и хорошим игроком. Знаешь, что отличает хорошего игрока от отличного? Отличные игроки используют свои шансы, а я этого не сделал. Быть может, из-за этого я еще не играю в НХЛ .

– Страшно играть со шведами?

– Любую команду можно обыграть, нет ничего невозможного. У латвийцев есть больше характера, а у шведов есть больше таланта. Вот и посмотрим – наш характер и тяжелый труд или их талант, – сказал Тралмакс.

Текущий сезон 28-летний форвард проводит в АХЛ . У него 44 матча за фарм-клуб «Детройта » («Гранд Рэпидс ») и 24 (18+6) очка