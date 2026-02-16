  • Спортс
Селебрини побил рекорд по голам на ОИ с участием НХЛ для игроков до 20 лет (4) – ранее им владел Мяяття. По очкам (6) Макклин повторил рекорд Малкина

Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Франции (10:2). 

На счету 19-летнего нападающего, выступающего в НХЛ за «Сан-Хосе», стало 6 (4+2) очков в 3 играх на турнире. 

Он стал новым рекордсменом Олимпиад с участием НХЛ (ранее – с 1998 по 2014) по числу голов для игроков в возрасте до 20 лет. Ранее это достижение принадлежало финскому защитнику Олли Мяяття (2014, 3 гола). 

По числу очков в возрасте до 20 лет Селебрини повторил достижение Евгения Малкина (2006, Россия, 6 очков в 7 играх, 2+4). 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24484 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Селебрини пожалуй больше всех получит от этих ОИ, поиграв с опытными легендами обретет ещё больше уверенности. Купер молодец, не сплавил его в 4 звено, а дал шанс играть в первом.
Ответ SkiSiber
Селебрини пожалуй больше всех получит от этих ОИ, поиграв с опытными легендами обретет ещё больше уверенности. Купер молодец, не сплавил его в 4 звено, а дал шанс играть в первом.
Купер просто понимает что в первом звене от Серебрини больше пользы.
Ответ Виктор Дубов
Купер просто понимает что в первом звене от Серебрини больше пользы.
Да он легко его мог отправить центрить в 4-е звено с тем же Уилсоном, и без Макдэвида 1-е звено превратилось бы в 4-е. И в принципе никто бы и не упрекнул, все таки пацан молод и есть более готовые и проверенные игроки для первого звена.
