Суд оштрафовал комментатора Гречанина на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли»
Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал комментатора Максима Гречанина на 10 тысяч рублей «за унижение достоинства иностранных хоккеистов во время прямого эфира».
В январе перед матчем «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске Гречанин в прямом эфире оскорбил игроков команды из Казахстана: «Сейчас эти ######## повернутся спиной. Хотя бы номера на рукавах есть» и «###### (чертовы) чебуроды вышли».
Позже он извинился за свои слова.
«Судом установлено, что 5 января 2026 года Гречанин М.С., находясь в академии хоккея «Авангард» во время включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК «Сибирь» и ХК «Астана», в ходе телефонного разговора допустил высказывания с негативной оценкой игроков команды «Астана» по признаку национальной и территориальной принадлежности.
В судебное заседание привлекаемый к ответственности не явился, будучи извещенным надлежащим образом.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично).
Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы судов Омской области.
Сочтут нужным и наградить могут за оскорбление или на Матч ТВ пригласить в передачу Есть тема .
Не нашего ума дело !
Гречанин и раньше подбешивал своей манерой комментированич, а после этих слов скатертью дорога