  • Суд оштрафовал комментатора Гречанина на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли»
47

Суд оштрафовал комментатора Гречанина на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли»

Комментатору дали штраф 10 тысяч рублей за оскорбление хоккеистов из Казахстана.

Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал комментатора Максима Гречанина на 10 тысяч рублей «за унижение достоинства иностранных хоккеистов во время прямого эфира». 

В январе перед матчем «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске Гречанин в прямом эфире оскорбил игроков команды из Казахстана: «Сейчас эти ######## повернутся спиной. Хотя бы номера на рукавах есть» и «###### (чертовы) чебуроды вышли».

Позже он извинился за свои слова. 

«Судом установлено, что 5 января 2026 года Гречанин М.С., находясь в академии хоккея «Авангард» во время включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК «Сибирь» и ХК «Астана», в ходе телефонного разговора допустил высказывания с негативной оценкой игроков команды «Астана» по признаку национальной и территориальной принадлежности.

В судебное заседание привлекаемый к ответственности не явился, будучи извещенным надлежащим образом.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично).

Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы судов Омской области. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба судов Омской области
47 комментариев
Интересная история с наказаниями за оскорбления. Одних оскорбил умышленно и совершенно недвусмысленно - 10 тысяч штрафа и зпбыли, оскорбил других, не использовав нецензурных слов, не имея цели оскорбить и просто не показав восторга от навыком управления - лишение свободы.
Ответ Vadoniy
Интересная история с наказаниями за оскорбления. Одних оскорбил умышленно и совершенно недвусмысленно - 10 тысяч штрафа и зпбыли, оскорбил других, не использовав нецензурных слов, не имея цели оскорбить и просто не показав восторга от навыком управления - лишение свободы.
Начальству виднее !
Сочтут нужным и наградить могут за оскорбление или на Матч ТВ пригласить в передачу Есть тема .
Не нашего ума дело !
Плевать на его штраф. Это хамло уволили, надеюсь? Навсегда.
В целом, можно сказать, что обделался легким испугом, административка не уголовка, которую при желании можно было бы натянуть. Интересно, вернут ли в эфир 12 канала?
Ответ Габорик
В целом, можно сказать, что обделался легким испугом, административка не уголовка, которую при желании можно было бы натянуть. Интересно, вернут ли в эфир 12 канала?
надеюсь что нет)
Интересно, а наказание равнозначное за оскорбление каждой из рас и национальностей? Если комментировал казах и слова в адрес русских были бы? Интересно как такие законы работают вообще
Ответ З А
Интересно, а наказание равнозначное за оскорбление каждой из рас и национальностей? Если комментировал казах и слова в адрес русских были бы? Интересно как такие законы работают вообще
Да вообще насрать, извиняюсь за выражение. Каждый вправе думать, что хочет, это никто не запрещает. Но прежде чем говорить что-то вслух, да ещё и публично, нужно 10 раз подумать сначала. Комментатор омского Авангарда не имеет права так разговаривать, так как в Омске и Омской области только по официальным данным проживает почти 70 000 казахов и многие из них болеют за Омский Авангард.
Гречанин и раньше подбешивал своей манерой комментированич, а после этих слов скатертью дорога
Ответ Араторн - отец Арагорна
Да вообще насрать, извиняюсь за выражение. Каждый вправе думать, что хочет, это никто не запрещает. Но прежде чем говорить что-то вслух, да ещё и публично, нужно 10 раз подумать сначала. Комментатор омского Авангарда не имеет права так разговаривать, так как в Омске и Омской области только по официальным данным проживает почти 70 000 казахов и многие из них болеют за Омский Авангард. Гречанин и раньше подбешивал своей манерой комментированич, а после этих слов скатертью дорога
Комментарий скрыт
Самое ужасное, что чел даже после случившегося не отдавал отчет своим словам, лишь начал бормотать что мол "все сказанное не должно было идти в эфир и вообще я думал, что звук выключен". Прям как поклонник вратарской школы сборной Дании. Того к сожалению не вышвырнули.
Ответ Prokuror Prokurorov
Самое ужасное, что чел даже после случившегося не отдавал отчет своим словам, лишь начал бормотать что мол "все сказанное не должно было идти в эфир и вообще я думал, что звук выключен". Прям как поклонник вратарской школы сборной Дании. Того к сожалению не вышвырнули.
А жаль, что первого не выкинули
Гнать таких нужно комментаторов. Тем более, на детей наезжать.
Вообще за такие вещи надо гнать из эфира.
И запретили въезд в Казахстан на 51 год
Чет как-то лайтово. Надеюсь, комментировать он больше не будет.
Вышел с бумажкой на площадь с надписью МИР и НЕТ ВОЙНЕ получил срок 2 года тюрьмы ... оскорбил людей по национальному признаку на всю страну в эфире штраф 10 тыс рублей))) .... это сюр
