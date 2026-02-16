Суд оштрафовал комментатора Гречанина на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли»

Комментатору дали штраф 10 тысяч рублей за оскорбление хоккеистов из Казахстана.

Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал комментатора Максима Гречанина на 10 тысяч рублей «за унижение достоинства иностранных хоккеистов во время прямого эфира».

В январе перед матчем «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске Гречанин в прямом эфире оскорбил игроков команды из Казахстана: «Сейчас эти ######## повернутся спиной. Хотя бы номера на рукавах есть» и «###### (чертовы) чебуроды вышли ».

Позже он извинился за свои слова.

«Судом установлено, что 5 января 2026 года Гречанин М.С., находясь в академии хоккея «Авангард» во время включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК «Сибирь» и ХК «Астана», в ходе телефонного разговора допустил высказывания с негативной оценкой игроков команды «Астана» по признаку национальной и территориальной принадлежности.

В судебное заседание привлекаемый к ответственности не явился, будучи извещенным надлежащим образом.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично).

Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы судов Омской области.