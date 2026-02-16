Витолиньш о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Мы всегда выбираем самые тернистые пути. Не знаю, правильно ли сняли Шилова в матче с Данией»

Харийс Витолиньш о выходе Латвии на Швецию: всегда выбираем самые тернистые пути.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался о поражении от Дании (2:4) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Последнюю шайбу датчане забросили в пустые ворота. Дания получила 9-й посев в плей-офф и сыграет с Чехией в предварительном раунде, а Латвия – 10-й и встретится со Швецией.

– Не знаю, правильно ли мы поступили, сняв Шилова за три минуты до конца игры. Мы хотели сравнять и выиграть, вот так и поступили. После того как уступали 0:3, игру более-менее получилось выровнять, и оставалась только одна шайба до ровного счета.

Я знал, что Дании нужно «+2», но не верил, что они будут менять голкипера на шестого полевого, потому что в первую очередь же спортивный принцип, хотя уже и сам не знаю прав ли я.

– Могли бы играть с итальянцами, чехами.

– Могли бы, что сказать. Но мы как всегда выбираем самые тернистые пути и вышли на Швецию. Здесь нет слабых противников, сегодня хитрее и быстрее были датчане. Если что, к Шилову вопросов у меня нет – он ловил то, что было нужно, – сказал Витолиньш.