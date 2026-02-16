  • Спортс
  • Витолиньш о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Мы всегда выбираем самые тернистые пути. Не знаю, правильно ли сняли Шилова в матче с Данией»
5

Витолиньш о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Мы всегда выбираем самые тернистые пути. Не знаю, правильно ли сняли Шилова в матче с Данией»

Харийс Витолиньш о выходе Латвии на Швецию: всегда выбираем самые тернистые пути.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался о поражении от Дании (2:4) на хоккейном турнире Олимпиады-2026. 

Последнюю шайбу датчане забросили в пустые ворота. Дания получила 9-й посев в плей-офф и сыграет с Чехией в предварительном раунде, а Латвия – 10-й и встретится со Швецией. 

– Не знаю, правильно ли мы поступили, сняв Шилова за три минуты до конца игры. Мы хотели сравнять и выиграть, вот так и поступили. После того как уступали 0:3, игру более-менее получилось выровнять, и оставалась только одна шайба до ровного счета.

Я знал, что Дании нужно «+2», но не верил, что они будут менять голкипера на шестого полевого, потому что в первую очередь же спортивный принцип, хотя уже и сам не знаю прав ли я.

– Могли бы играть с итальянцами, чехами.

– Могли бы, что сказать. Но мы как всегда выбираем самые тернистые пути и вышли на Швецию. Здесь нет слабых противников, сегодня хитрее и быстрее были датчане. Если что, к Шилову вопросов у меня нет – он ловил то, что было нужно, – сказал Витолиньш. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24483 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Мерзликина лучше бы поставил, а не уставшего Шилова. Есть доля вины вратаря в этих шайбах Дании... Всю игру доминировали латыши по сути. Но датчане тоже не лыком шиты, конечно же
Чехи почти на одном уровне со шведами не надо их принижать и ставить в один ряд с итальянцами
То есть, играли 2:3, давили по игре в концовке, знали, что сопернику надо забивать ещё гол, и вместо шанса на пустые ворота сами сняли своего кипера... Ну, Виталя, конечно, отчаянный мужик.
Рассуждения, будто даже если пройти первый раунд по, то там прямо путь к золоту сразу)
Ответ Любитель побеждать
Рассуждения, будто даже если пройти первый раунд по, то там прямо путь к золоту сразу)
Золото тут уже дома у канадцев.
Вообще не про медали речь.
Любой выход в 8-ку лучших, на таком представительном турнире, уже достижение. За то и борьба.
