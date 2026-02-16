  • Спортс
Коваленко об Олимпиаде-2026: «Отсутствие Овечкина, российских звезд НХЛ – огромнейший минус и МОК, и ИИХФ, и коммерции»

Андрей Коваленко: отсутствие Овечкина на ОИ – минус МОК, ИИХФ и коммерции.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что отсутствие рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах Александра Овечкина влияет на статус хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

Сборная России не была допущена к участию в турнире. Ее заменила команда Франции. 

«Так как там нет сборной России, то для меня этот турнир неинтересен. Я его не смотрю. Хоккей, особенно в Америке, стал коммерческим предприятием.

И отсутствие российских звезд НХЛ, человека [Александра Овечкина], который поставил рекорд НХЛ по голам, – это огромнейший минус и Международному олимпийскому комитету, и Международной федерации хоккея.

Ну и, конечно, минус коммерции, потому что присутствие российских звезд на Олимпийских играх, думаю, дало бы больше импульса и возможностей в спорте и коммерции», – сказал Коваленко. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24483 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставит минус МОК за коммерцию и здесь же говорит о том, что хоккей в СА стал коммерцией. Спрашивается, коммерция в хоккее это хорошо или плохо?
А вот если бы смотрел турнир, то понимал, что турнир идёт как и должен идти, и никто не страдает из за тех страшных картин, которые нарисовал Коваленко.
Ответ Давид Ригерт лучший
Полные трибуны.
9 938 зрителей – средняя посещаемость матчей 1-го тура олимпийского турнира в Милане. Аншлагов не было, лучший результат у игры Канады и Чехии (11 451)
Ответ TurboX
9 938 зрителей – средняя посещаемость матчей 1-го тура олимпийского турнира в Милане. Аншлагов не было, лучший результат у игры Канады и Чехии (11 451)
Аншлага нет ,потому что перекупы скупили кучи билетов и продают их x5-x7
Овечкин на уровне сборных, честно говоря превращается в ролевика, а вот посмотреть на Кучерова хотелось бы.
Ответ Stop-D
Овечкин на уровне сборных, честно говоря превращается в ролевика, а вот посмотреть на Кучерова хотелось бы.
И на Капризова с Панариным
Ответ Stop-D
Овечкин на уровне сборных, честно говоря превращается в ролевика, а вот посмотреть на Кучерова хотелось бы.
Да и от Кучерова будет толку мало если у руля сборной будет наш тренер! А вот если бы был североамерикий тренерский штаб уверен результат был совсем другой!!
2038 год. Вопрос любому хоккейному игроку/бывшему игроку/тренеру/бывшему тренеру/функционеру/эксперту КХЛ и ФХР и др. "Кого по вашему в первую очередь нужно брать в сборную на ОИ?". Ответ - "Ну разумеется шубского. Это ж лудший снайпер в истории. Лигенда. Сборную просто невозможно представить без него. С ним мы будем как и обычно претендовать на золото. Хотя даже скорее, мы 100% возьмем золото".
