Коваленко об Олимпиаде-2026: «Отсутствие Овечкина, российских звезд НХЛ – огромнейший минус и МОК, и ИИХФ, и коммерции»

Андрей Коваленко: отсутствие Овечкина на ОИ – минус МОК, ИИХФ и коммерции.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что отсутствие рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах Александра Овечкина влияет на статус хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Сборная России не была допущена к участию в турнире. Ее заменила команда Франции.

«Так как там нет сборной России, то для меня этот турнир неинтересен. Я его не смотрю. Хоккей, особенно в Америке, стал коммерческим предприятием.

И отсутствие российских звезд НХЛ , человека [Александра Овечкина ], который поставил рекорд НХЛ по голам, – это огромнейший минус и Международному олимпийскому комитету, и Международной федерации хоккея.

Ну и, конечно, минус коммерции, потому что присутствие российских звезд на Олимпийских играх, думаю, дало бы больше импульса и возможностей в спорте и коммерции», – сказал Коваленко.