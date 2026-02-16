  • Спортс
Ковальчук о падении Линдси Вонн на Олимпиаде-2026: «Молодец, настоящая спортсменка. Уверен, что по ее истории снимут интересный фильм. Это же голливудский сюжет»

Илья Ковальчук поддержал Линдси Вонн: настоящая спортсменка, голливудский сюжет.

Бывший игрок сборной России Илья Ковальчук поддержал горнолыжницу Линдси Вонн после перелома ноги на Олимпиаде-2026.

Напомним, что 41-летняя американская спортсменка поехала на Олимпиаду после разрыва крестообразных связок и сломала ногу, упав в скоростном спуске во время соревнований.

– Как вам история Линдси Вонн на Олимпиаде? Вышла в 41 год на старт с разрывом крестообразных связок – и разбилась на трассе. Зачем?

– Вонн – молодец, настоящая спортсменка. Этот адреналин никуда не уходит, ты хочешь сражаться. Линдси через многое прошла. У нее куча травм, порванные связки, но она выступает на Олимпиаде - на той трассе, которая у горнолыжников считается очень сложной.

К сожалению, не всегда получается взять золото в таких экстремальных обстоятельствах. Но я уверен, что по истории Вонн будет снят интересный фильм. Это же голливудский сюжет, – сказал Ковальчук. 

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

Так ради фильма и приехала чуть ли не с киностудией. Чтобы наэ , имея такую травму, при которой прописан покой в больничной палате; нормальным людям.
