Хишир о россиянах в «Нью-Джерси»: «Работа с Брылиным помогает довольно серьезно. Грицюк великолепен, хорошо адаптировался»

Нико Хишир: работа с Брылиным в «Нью-Джерси» помогает довольно серьезно.
Форвард сборной Швейцарии и «Нью-Джерси» Нико Хишир поделился мнением о тренере «Девилс» Сергее Брылине и форварде Арсении Грицюке.
О Брылине
«Работа с ним помогает довольно серьезно. Он очень долгое время играл в НХЛ и знает, что нужно делать. Он дает советы как выходить из зоны, правильно подставлять клюшку».
О Грицюке
«Он великолепен. Он проделывает отличную работу, хорошо адаптировался. Это игрок с отличным потенциалом», – сказал Хишир.
24-летний Грицюк набрал 23 (9+14) очка в 53 играх в дебютном сезоне в НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
