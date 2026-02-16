Плющев сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «В Италии видим во многом советский хоккей. Мы же опустились до мусорного канадского из 70-80-х. У сборной КХЛ будут проблемы даже с Данией»

Владимир Плющев: у сборной КХЛ будут проблемы даже с олимпийской Данией.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев провел сравнение матчей хоккейного турнира Олимпиады-2026 и Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Банальный вопрос – можете сравнить игры Олимпиады и КХЛ?

– Банальный, но для меня крайне неприятный.

– Почему?

– В Италии видим хоккей, который мы в свое время потеряли. Комбинационный, построенный на правильном начале атаки, скорости и контроле шайбы. Во многом наш, советский, хоккей, который в НХЛ взяли на вооружение на переломе веков, отказавшись от примитива.

А мы, наоборот, опустились до этого мусорного, канадского, хоккея семидесятых-восьмидесятых годов. Сегодня в КХЛ подавляющее большинство команд играет в этом стиле – запулили шайбу по борту, побежали, потолкались, потеряли ее – и так туда-сюда все 60 минут. А потом хвастаемся, что у нас в КХЛ теперь все равны. Да, равны, но с одной оговоркой – в своей игровой бедности.

На Олимпиаде никто так примитивно не играет – даже датчане. И я вам скажу, что у сборной КХЛ при возможной встрече будут большие проблемы даже с этой Данией, не говоря о других олимпийских сборных, – сказал Плющев.