Плющев сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «В Италии видим во многом советский хоккей. Мы же опустились до мусорного канадского из 70-80-х. У сборной КХЛ будут проблемы даже с Данией»

Владимир Плющев: у сборной КХЛ будут проблемы даже с олимпийской Данией.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев провел сравнение матчей хоккейного турнира Олимпиады-2026 и Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Банальный вопрос – можете сравнить игры Олимпиады и КХЛ?

– Банальный, но для меня крайне неприятный.

– Почему?

– В Италии видим хоккей, который мы в свое время потеряли. Комбинационный, построенный на правильном начале атаки, скорости и контроле шайбы. Во многом наш, советский, хоккей, который в НХЛ взяли на вооружение на переломе веков, отказавшись от примитива.

А мы, наоборот, опустились до этого мусорного, канадского, хоккея семидесятых-восьмидесятых годов. Сегодня в КХЛ подавляющее большинство команд играет в этом стиле – запулили шайбу по борту, побежали, потолкались, потеряли ее – и так туда-сюда все 60 минут. А потом хвастаемся, что у нас в КХЛ теперь все равны. Да, равны, но с одной оговоркой – в своей игровой бедности.

На Олимпиаде никто так примитивно не играет – даже датчане. И я вам скажу, что у сборной КХЛ при возможной встрече будут большие проблемы даже с этой Данией, не говоря о других олимпийских сборных, – сказал Плющев. 

Сейчас отличное время для всякого рода специалистов и аналитегов. Можно нести и предполагать всё что хочешь, всё равно проверить не получится)))
Сборная КХЛ не факт что значительно превосходит Данию с Элерсом, Бьоркстрандом, Эллером и Андерсеном.
Ответ Quiet Space
Сборная КХЛ не факт что значительно превосходит Данию с Элерсом, Бьоркстрандом, Эллером и Андерсеном.
Специально не поленился посмотреть что за типы, в итоге 3 форварда и вратарь. При том у Эллера если это он 2 гола за 43 матча за Оттаву. И этих бедолаг мы бы не вынесли ? Это смешно!
Ответ Олег Лыжин
Специально не поленился посмотреть что за типы, в итоге 3 форварда и вратарь. При том у Эллера если это он 2 гола за 43 матча за Оттаву. И этих бедолаг мы бы не вынесли ? Это смешно!
Эллер никогда и не был снайпером,а скорее ролевиком уровня близким к элитному. Он уже ветеран, но думаю и сейчас , попади он в КХЛ,был бы одним из лучших центров лиги
Плющ - это Гашек наоборот
на переломе веков?

нхл с конца 80х так играет минимум.....
На мнение старого брюзги , вечно недовольного и желчного вряд ли стоит обращать внимание , а если учесть, что еще год назад он восхищался СКА Ротенберга и пел ему дифирамбы, то его объективность явно стремится к нолю.
В 80-х хоккей в НХЛ был уже не примитивен. Вовсю играли Гретцки, Месье, Лемье, Коффи, Курри. И разве на КК 1987 года, хозяева показывали примитивный хоккей? В 70-х согласен, играли простовато, вброс в зону, активная борьба у борта, скидка на пятак и там уже разбирались, либо дальний боросо в надежде на о скок.
Плющев, видно, тот еще специалист, что о нем мало кто слышал, выплыл из ниоткуда и уйдет туда же... со своим пустозвонством..
Ответ silent_
Иногда он был востребован, его приглашали, но правда очень быстро и выгоняли , по началу его выгнал из ЦСКА Тарасов еще в начале 70-х , в начале 2000-х его выгоняли из главных тренеров российской хоккейной молодежки за 6-ое место на ЧМ, потом уже из основной сборной за 7-ое место на ЧМ и наконец поперли из главных арбитров КХЛ за скандалы с игроками и тренерами команд.
такое ощущение, что последний раз он игры команд КХЛ смотрел лет 15 назад
