КХЛ. СКА обыграл «Салават Юлаев», «Амур» победил «Адмирал»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ СКА обыграл «Салават Юлаев» (4:0), «Адмирал» уступил «Амуру» (0:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
357 комментариев
Все трое - не вариант, включаю интершум, благо, такая функция имеется.
Тамбиев похоже чернику привнес команде.
Бегут и бегут
Одеялко тоненькое не натягивай!!!