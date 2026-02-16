357

КХЛ. СКА обыграл «Салават Юлаев», «Амур» победил «Адмирал»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ СКА обыграл «Салават Юлаев» (4:0), «Адмирал» уступил «Амуру» (0:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24482 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Обложили, гады: на Матче Мосалёв, на Кинопоиске Кларк, на 78 Шестаков.
Все трое - не вариант, включаю интершум, благо, такая функция имеется.
Ответ Clementsa
Обложили, гады: на Матче Мосалёв, на Кинопоиске Кларк, на 78 Шестаков. Все трое - не вариант, включаю интершум, благо, такая функция имеется.
Комментарий удален пользователем
Ответ Clementsa
Обложили, гады: на Матче Мосалёв, на Кинопоиске Кларк, на 78 Шестаков. Все трое - не вариант, включаю интершум, благо, такая функция имеется.
Уж лучше Мосалев/Батрак, чем Кларк и засыпающий под собственные комментарии дед). Хуже не придумать
Уфе пролить победную серию! За Салават! Без травм!
Ответ Добрый Мухомор
Уфе пролить победную серию! За Салават! Без травм!
Уже во всю проливают
Топтыги, которые хотели затоптать СКА, надеюсь ноги не стёрли)
Очень уверенная и полностью заслуженная победа СКА!
Приятно смотреть на такой СКА
Тамбиев похоже чернику привнес команде.
Бегут и бегут
Ответ Vpered Zenit
Приятно смотреть на такой СКА Тамбиев похоже чернику привнес команде. Бегут и бегут
тамбиев умеет играть против салавата
Рвальщиков, разнесунов и топталыг на детском утреннике Спортса с победой СКА!!!
Сегодня хуже игры Салавата, только комментарии в исполнении какой то бабищи
Жвровскому нужно корону по чаще сбивать! Сидит на штраф- скамейке лыбу давит! Приземлись Жареный!!!
Одеялко тоненькое не натягивай!!!
Ответ Дмитрий Щербина
Жвровскому нужно корону по чаще сбивать! Сидит на штраф- скамейке лыбу давит! Приземлись Жареный!!! Одеялко тоненькое не натягивай!!!
И маску снимать если мужик
Ответ Дмитрий Щербина
Жвровскому нужно корону по чаще сбивать! Сидит на штраф- скамейке лыбу давит! Приземлись Жареный!!! Одеялко тоненькое не натягивай!!!
Уберите вообще Бутузова, верните Хохлачева, вообще ноль, Хохлачев за это время что проводит бутузов раз 15 забьет + передачи даст, я не могу смогу смотреть Бутузова, либо дайте ему на подобиитройку Бэк и Андреофф, ну он 0
СКА с победой! Иванова с сухариком. Неплохой весьма матч, хотя большинство конечно неоднозначное.
